Приз достался трем котейкам
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров, завершился
В конце июля 2023 года начался наш конкурс «Из грязи в князи». Мы и сами не предполагали, что он будет таким долгим, но историй о спасении кошачьих и собачьих жизней хватило на публикации в 48 номерах «НГ».
На самом деле, заявок поступило 50, но две из них не содержали номеров телефонов для обратной связи, а информации в электронных письмах было катастрофически мало. Поскольку все наши усилия связаться с потенциальными участниками не принесли успеха, эти две истории не попали в конкурс, хотя, несомненно, были интересными.
Конкурс, в котором люди будут рассказывать о своих питомцах, задумывался давно, но запустить его не удавалось из-за отсутствия спонсора. Редакция «НГ» очень благодарна ветеринарной клинике «Айболит» @aibolit_kst (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41), предоставившей приз победителю - сертификат на 30 000 тенге. Более никто не пожелал стать спонсором проекта, поэтому и победитель всего один - по количеству призов.
Впрочем, участники присылали нам свои трогательные истории не столько ради приза, сколько из желания поделиться рассказом о том, что добрые дела в итоге приносят счастье в дом и не надо бояться спасать маленькие жизни. Большинство историй были «кошачьми», что ожидаемо, но были и замечательные рассказы об обретении крова бездомными собаками.
Итоги конкурса
|
Участник
|
Полуфинал
|
Финал
|
Итог
|
Голоса
|
Купоны
|
№ 19. Ольга НАПРИЕНКО и Маруся
|
633
|
222
|
-
|
885
|
№ 23. Ирина ЧУМАК и Инга
|
857
|
154
|
-
|
1 011
|
№ 26. Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА и Даня
|
697
|
251
|
-
|
948
|
№ 30. Светлана ШАЛАБАЕВА и Муся
|
685
|
174
|
-
|
859
|
№ 31. Диана ГУЧИГОВА и Мисю
|
943
|
167
|
-
|
1 110
|
№ 32. Валерия ГОРДИЕНКО, Печенька, Малой и Теся
|
1 459
|
220
|
123
|
2 909
|
№ 33. Данна АБИРОВА, Тобик, Споти и Кокос
|
1 210
|
115
|
-
|
1 325
|
№ 36. Жанеля АШИРБЕКОВА и Барсик
|
1 008
|
149
|
-
|
1 157
|
№ 37. Людмила ЗУБКОВА и Василий
|
1 208
|
141
|
-
|
1 349
|
№ 39. Лариса ДЕМЧЕНКО, Степан, Фифа и Афанасий
|
1 565
|
160
|
70
|
2 425
Голосование проводилось в сторис Instagram «НГ», к этим голосам приплюсовывались купоны, вырезанные из газет, причем каждый купон равнялся 10 голосам. Дополнительно за понравившихся участников можно было проголосовать в ходе полуфинала, по итогам которого были отобраны 10 финалистов. Здесь произошло досадное недоразумение. При подсчете результатов была допущена техническая ошибка. Участникам № 8 Оксане ШЕМШЕЛЕВОЙ и коту Нео вместо 21 купона засчитали 121 купон. То есть в их поддержку поступило не 1 475, а 475 голосов. Поэтому в список финалистов внесли коррективы - в него вошли участники № 19 Ольга НАПРИЕНКО и кошка Маруся, в поддержку которых поступило 663 голоса. Приносим извинения всем, кого ввели в заблуждение. Впрочем, на конечный итог это не оказало никакого влияния.
В финале вновь подсчитывались голоса в сторис и купоны. Именно количество купонов помогло вырваться вперед победителю. Участница № 32 Валерия ГОРДИЕНКО с тремя питомцами (Печенька, Малой и Теся) набрали в конечном итоге 2 909 голосов.
Валерия Гордиенко благодарит всех, кто поддержал ее с питомцами своими голосами / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
Мы поздравили Валерию с победой и вручили ей сертификат от клиники «Айболит», на который она сможет получить медицинские услуги для своих пушистиков либо приобрести зоотовары в клинике.
- Нас поддерживали все знакомые, друзья, родные, спасибо им за это огромное, - сказала Валерия. - В нас очень верили, не забывали голосовать и не ленились сдавать купоны. Поэтому мы и победили. На что потратим призовые 30 тысяч, пока точно сказать не могу. Но наши три котейки придумают, на что потратить, нет сомнений.
Надеемся, что питомцы семьи Гордиенко придумают что угодно, кроме болезней, и призовой сертификат будет использован с радостью, а не с треволнениями.
Мы благодарим всех, кто присылал заявки на участие в конкурсе, за душевные истории и за добро, которое вы несете в этот мир.
Печенька, Малой и Теся обрели счастье в семье Гордиенко / Фото из личного архива
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