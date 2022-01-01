Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров, завершился

В конце июля 2023 года начался наш конкурс «Из грязи в князи». Мы и сами не предполагали, что он будет таким долгим, но историй о спасении кошачьих и собачьих жизней хватило на публикации в 48 номерах «НГ».

На самом деле, заявок поступило 50, но две из них не содержали номеров телефонов для обратной связи, а информации в электронных письмах было катастрофически мало. Поскольку все наши усилия связаться с потенциальными участниками не принесли успеха, эти две истории не попали в конкурс, хотя, несомненно, были интересными.

Конкурс, в котором люди будут рассказывать о своих питомцах, задумывался давно, но запустить его не удавалось из-за отсутствия спонсора. Редакция «НГ» очень благодарна ветеринарной клинике «Айболит» @aibolit_kst (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41), предоставившей приз победителю - сертификат на 30 000 тенге. Более никто не пожелал стать спонсором проекта, поэтому и победитель всего один - по количеству призов.

Впрочем, участники присылали нам свои трогательные истории не столько ради приза, сколько из желания поделиться рассказом о том, что добрые дела в итоге приносят счастье в дом и не надо бояться спасать маленькие жизни. Большинство историй были «кошачьми», что ожидаемо, но были и замечательные рассказы об обретении крова бездомными собаками.

Итоги конкурса

Участник Полуфинал Финал Итог Голоса Купоны № 19. Ольга НАПРИЕНКО и Маруся 633 222 - 885 № 23. Ирина ЧУМАК и Инга 857 154 - 1 011 № 26. Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА и Даня 697 251 - 948 № 30. Светлана ШАЛАБАЕВА и Муся 685 174 - 859 № 31. Диана ГУЧИГОВА и Мисю 943 167 - 1 110 № 32. Валерия ГОРДИЕНКО, Печенька, Малой и Теся 1 459 220 123 2 909 № 33. Данна АБИРОВА, Тобик, Споти и Кокос 1 210 115 - 1 325 № 36. Жанеля АШИРБЕКОВА и Барсик 1 008 149 - 1 157 № 37. Людмила ЗУБКОВА и Василий 1 208 141 - 1 349 № 39. Лариса ДЕМЧЕНКО, Степан, Фифа и Афанасий 1 565 160 70 2 425

Голосование проводилось в сторис Instagram «НГ», к этим голосам приплюсовывались купоны, вырезанные из газет, причем каждый купон равнялся 10 голосам. Дополнительно за понравившихся участников можно было проголосовать в ходе полуфинала, по итогам которого были отобраны 10 финалистов. Здесь произошло досадное недоразумение. При подсчете результатов была допущена техническая ошибка. Участникам № 8 Оксане ШЕМШЕЛЕВОЙ и коту Нео вместо 21 купона засчитали 121 купон. То есть в их поддержку поступило не 1 475, а 475 голосов. Поэтому в список финалистов внесли коррективы - в него вошли участники № 19 Ольга НАПРИЕНКО и кошка Маруся, в поддержку которых поступило 663 голоса. Приносим извинения всем, кого ввели в заблуждение. Впрочем, на конечный итог это не оказало никакого влияния.

В финале вновь подсчитывались голоса в сторис и купоны. Именно количество купонов помогло вырваться вперед победителю. Участница № 32 Валерия ГОРДИЕНКО с тремя питомцами (Печенька, Малой и Теся) набрали в конечном итоге 2 909 голосов.

Валерия Гордиенко благодарит всех, кто поддержал ее с питомцами своими голосами / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Мы поздравили Валерию с победой и вручили ей сертификат от клиники «Айболит», на который она сможет получить медицинские услуги для своих пушистиков либо приобрести зоотовары в клинике.

- Нас поддерживали все знакомые, друзья, родные, спасибо им за это огромное, - сказала Валерия. - В нас очень верили, не забывали голосовать и не ленились сдавать купоны. Поэтому мы и победили. На что потратим призовые 30 тысяч, пока точно сказать не могу. Но наши три котейки придумают, на что потратить, нет сомнений.

Надеемся, что питомцы семьи Гордиенко придумают что угодно, кроме болезней, и призовой сертификат будет использован с радостью, а не с треволнениями.

Мы благодарим всех, кто присылал заявки на участие в конкурсе, за душевные истории и за добро, которое вы несете в этот мир.

Печенька, Малой и Теся обрели счастье в семье Гордиенко / Фото из личного архива