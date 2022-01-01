О свалке во дворе дома № 85 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Людмила СОБОЛЕНКО.

- Мусор лежит возле детской спортивной площадки, но это полбеды, как не неприятно это говорить, - возмутилась пенсионерка. - Дошло до того, что мусором завалили экоконтейнер! Там должен быть только пластик.

На месте корреспонденты «НГ» увидели заваленный мусором экоконтейнер и свалку рядом со спортивной площадкой.

Ул. Амангельды, 85. Свалка скопилась за контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О второй свалке - по ул. Алтынсарина, 72/1 - «НГ» сообщила Айгуль УТЕУОВА.

- Мусор лежит рядом с контейнерами, контейнеры переполнены, рядом играют дети, - рассказала она.

Ул. Алтынсарина, 72/1 - свалка рядом с детской площадкой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели заваленные контейнеры и гору мусора рядом.

Свалку во дворе дома № 14 по ул. Воинов-Интернационалистов, о которой мы писали две недели назад, полностью убрали, но забор за контейнерами не подняли.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 14. Свалку во дворе дома полностью убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Контейнеры за магазином «Азия» в 9-м микрорайоне очищали во вторник, 9 июля, в присутствии корреспондента «НГ». Ящики и коробки за контейнерами, на которые жаловались люди, не вывезли.

9-й мкр-н. За магазином «Азия» контейнеры вычистили, но коробки и ящики не вывезли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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