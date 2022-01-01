По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 50 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 64, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 38 девочек и 35 мальчиков. Имена недели: Алан, Саян, Артемий, Тимофей, Расул, Альберт, Ярослав, Арсен, Григорий, Евгений, Мунира, Афина, Амелия, Евангелина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 57 лет, маме - 39;

- умерли 59 человек: 27 женщин и 32 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 144 вызова, из них 1 421 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 488;

- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 33 человека, 33 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 569 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 379 человек, из них поместили 346: 313 мужчин и 33 женщины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 69 выездов, в том числе: 8 - ЧС природного характера, 10 - пожары, 34 - случаи горения, 23 - аварийно-спасательные работы, 5 - поисково-спасательные работы. Спасено при АСР 4 человека, эвакуировано 140 человек, из них 26 - дети. При пожарах спасен 1 человек, эвакуированы 40 человек, из них 3 - дети;

- в областной центр крови обратились 238 человек, 186 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 10 ДТП, в которых травмированы 17 человек, 2 человека погибли;

- разысканы 3 без вести пропавших;

- выявлены 3 144 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 35 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.