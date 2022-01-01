Сухой остаток. С 1 по 7 июля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 50 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 64, невесте - 54 года;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 73 новорожденных: 38 девочек и 35 мальчиков. Имена недели: Алан, Саян, Артемий, Тимофей, Расул, Альберт, Ярослав, Арсен, Григорий, Евгений, Мунира, Афина, Амелия, Евангелина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 57 лет, маме - 39;
- умерли 59 человек: 27 женщин и 32 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 144 вызова, из них 1 421 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 488;
- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 33 человека, 33 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 569 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 379 человек, из них поместили 346: 313 мужчин и 33 женщины.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- совершены 69 выездов, в том числе: 8 - ЧС природного характера, 10 - пожары, 34 - случаи горения, 23 - аварийно-спасательные работы, 5 - поисково-спасательные работы. Спасено при АСР 4 человека, эвакуировано 140 человек, из них 26 - дети. При пожарах спасен 1 человек, эвакуированы 40 человек, из них 3 - дети;
- в областной центр крови обратились 238 человек, 186 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 10 ДТП, в которых травмированы 17 человек, 2 человека погибли;
- разысканы 3 без вести пропавших;
- выявлены 3 144 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 35 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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