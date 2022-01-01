Мое поколение выросло в Советском Союзе, детство пришлось на 70-е годы, юность - на 80-е. Кто-то говорит, что это было время застоя. Не хочу поднимать политические вопросы и спорить, когда жилось лучше: в те далекие времена или в наши дни. В любом случае у человека в памяти откладываются теплые картинки из беззаботного детства, когда рядом были еще молодые родители, бабушки и дедушки!

А у меня в памяти живы воспоминания о всеобщем энтузиазме, из каждого динамика дикторы говорили о производственных успехах и выполнении планов очередных пятилеток, строительстве БАМа, покорении Арктики, победах сборной СССР по хоккею с шайбой. На все праздники проходили торжественные мероприятия, митинги. Передовиков производства награждали медалями и орденами, поощряли грамотами и премиями. Мои мама и папа всегда приходили с торжественных собраний с веселыми лицами, иногда с наградами и почти всегда с денежными конвертами! Они шли на работу и возвращались домой на позитиве. Было время всеобщего морального подъема! Криминальные новости были, как мне вспоминается, только из-за рубежа. Хорошо помню, что СССР постоянно оказывал помощь каким-нибудь африканским странам…

Со школьной скамьи нам внушали, что мы вырастем и будем строителями коммунизма и наша цель - всеобщее равенство и братство! А мама мне говорила: «Чем чаще будешь произносить или просто думать хорошие слова, тем с большей долей вероятности они будут приходить в твою жизнь»! Сейчас мамы рядом нет, но ее слова я всегда передаю своим детям и внуку!

В последнее время очень модной стала тенденция переименования названий населенных пунктов, улиц, аллей, площадей и т. п. На эти цели уходят деньги и немалые. Может быть, и впрямь необходимо восстанавливать историческую справедливость. Согласен, что события начала 20-го века были связаны с какими-то ошибками и перегибами. Но это тоже часть нашей истории, это тоже дань памяти нашим предкам. Героев Великой Отечественной войны или афганских событий, считаю, забывать нельзя. Некоторые существующие названия в честь каких-то политических деятелей мне тоже очень не нравятся и я целиком поддерживанию идею переименований. Но считаю кощунством, когда с карты города исчезла улица Гагарина! Или наличие в пределах одной области двух населенных пунктов с почти одинаковым названием - г. Тобыл и ст. Тобол! Представьте, проезжает турист на авто через нашу область, проезжает Рудный, выезжает по трассе в направлении ст. Тобол, а там стоят дорожные знаки «Тобыл», причем неместный не сразу разберется - разворачиваться нужно, чтобы попасть в город или на станцию. Человек думает: что-то перепутал, заблудился!

Почему бы при переименовании населенных пунктов, улиц и т. д. не применять названия: Солнечная, Арман, Весенняя, Қөқтем, Добрая, Наурыз, Изумрудная, Раздольная, Удобная, Бақыт, Березовая, Алмазная - хороших и позитивных названий великое множество!

Мне кажется, если люди будут жить на улице Цветочной, им захочется украсить фасады своих домов цветами и вазонами, а это будет поднимать настроение прохожим и водителям. Прогуляться по улице Фортуны, Удачи или Надежды человеку захочется просто, чтобы в его жизнь пришла хоть какая малейшая радость! На проспекте Профессионалов или Энтузиастов захотят жить одаренные и неравнодушные люди. На Радужной я бы захотел раскрасить свой забор во все цвета радуги, а на Мирной соседи и прохожие не будут конфликтовать, не будет домашних тиранов! На улице Умников и Умниц нужно строить студенческий городок, стадион - на Спортивной, а рядом с больницей должен быть проспект Здоровья! На площади Путешественников можно расположить копии Эйфелевой башни, Пирамиды Хеопса, Тадж-Махала, Великой Китайской стены, Биг-Бена, Джомолунгмы. И взрослым, и детям там будет очень интересно - намного интересней, чем просто со смартфоном! В парке Экологии будут уместны ветрогенераторы и фонари, работающие на солнечных батареях, пакеты из биоразлагающихся материалов, дорожки для электросамокатов и велосипедов. Представляете, в Европе уже есть населенные пункты, в которых решили полностью отказаться от двигателей, работающих на дизеле и бензине.

Да, конечно, мне возразят: «Сколько не говори «мед», во рту слаще не станет!» Но, люди, давайте мечтать! Мысли материальны! Заряжайтесь добром и делитесь позитивом с окружающими! Всем желаю мира и благополучия!

Николай ДЕРКАЧЕВ, Костанай