О свалке во дворе дома № 144 по ул. Бородина сообщила «НГ» жительница Костаная Валентина КОЖУХОВА. Пенсионерка рассказала, что в их дворе спилили несколько деревьев, а еще вывалили строительный мусор.

- Теперь у нас прямо под пеньком и рядом с детской площадкой лежит куча разбитого бетона, гора мешков и всякая всячина, - возмущается читательница. - Обращались в ПКСК и iKomek, реакции - ноль.

На месте корреспонденты «НГ» 2 июля увидели гору строительного мусора в полуметре от спортивной площадки и в нескольких метрах от детских каруселей.

Ул. Бородина, 144. Строительный мусор лежит рядом с детской спортивной площадкой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Бородина, 144. Гору пеньков убрали, остался всего один / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О второй свалке - куче веток за контейнерами - во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, сообщила Нина ШЕВЦОВА.

- С весны обращаемся в ПКСК, чтобы вывезли ветки, но ответ всегда один: нет машины, - рассказала Шевцова. - Ветки лежат за мусорными контейнерами и уже наползают на детские качели. А недавно рядом с контейнерами еще навалили кучу картонных коробок! Предполагаю, что их выносят из магазинов и кафе, которых в нашем районе много.

По указанному адресу 2 июля корреспонденты «НГ» увидели кучу веток впритык к качелям и гору коробок рядом с контейнерами.

Ул. Баймагамбетова, 170. Гора веток рядом с качелями... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а рядом с контейнерами - гора коробок / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мелкий мусор, включая кучу окурков, возле столовой колледжа сферы обслуживания по ул. Касымханова, 175, о котором мы писали две недели назад, так и не убрали. А вот гору пеньков во дворе дома по ул. Назарбаева, 139 убрали.

Мелкий мусор рядом с колледжем бытсервиса все еще лежит / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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