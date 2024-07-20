Какую роль играла река Тобол в истории Кустаная и Кустанайского уезда

Река Тобол в 1960-е годы / Фото из личного архива Надежды ИВЕРШИНОЙ

Окончание. Начало в № 25 (1160) от 20.07.2024 г.

С момента образования Кустаная урожаи благоприятствовали переселенческому потоку, толпы голодных безземельных крестьян продолжали прибывать в город и уезд. Но затем баснословные урожаи сменились трехлетним неурожаем 1890-1892 гг. С июля 1891 года начался голод, протекавший особенно остро из-за удаленности поселения от богатых хлебом районов империи и отсутствия железнодорожных и водных путей, по которым можно было бы быстро и в большом количестве транспортировать зерно.

Население «побрело врозь». Большая часть переселенцев не выбывала за пределы уезда, а расселялась на его территории. Одна из причин такого движения - истощение в городской черте запаса целинных земель. Хозяйство поселенцев было основано на эксплуатации естественного плодородия целины. Взяв от нее все, что она могла дать, не прибегая к удобрению, переселенец переходил на новую землю. Выпахав землю в городе, отправлялись на постоянное жительство в поселки или хутора.

Госзаказ на мост

30 декабря 1913 года фирма «Инженеры Бобровский и К», находившаяся в Киеве, заключила договор с областным инженером Воллодко на железобетонные работы по постройке моста через Тобол у города Кустаная. Были составлены сметы по устройству въездов по обеим сторонам моста. Но дело не пошло ввиду «отсутствия соревнователей» и «по преувеличенности цен».

В 1916 году на основании доклада областного инженера о необходимости строительства моста Тургайский губернатор поручил произвести изыскания, составить смету и образовал строительную комиссию в составе: кустанайского уездного начальника Кочергина, начальника уездной тюрьмы Анисимова, члена Кустанайской городской управы Кияткина, крестьянского начальника 2-го участка Кустанайского уезда полковника Прыткова и областного инженера. Все усилия властей так и не привели к желаемой цели «ввиду неявки на торги соревнователей, вследствие дороговизны, связанной с переживаемым военным временем, недостатком рабочих рук и материалов и боязнью риска».

Через реку на пароме

После неурожая 1920 года невозможно было засевать достаточное количество площадей, земли пустовали еще с прошлых лет из-за нехватки семенного материала. Семенная кампания в 20-е годы открывалась 20 апреля началом перевозок зерна на паромах через Тобол. По договору с нанимателями с этого дня владельцам паромов выдавался задаток в 1 млрд рублей и 30 пудов муки. 30 апреля выдавали второй миллиард рублей, получение остальных денег зависело от успешности выполнения договоров. В случае неустойки со стороны владельцев паромов они лишались недополученной платы и отвечали перед судом. При выполнении договора до 5 мая выдавали паромщикам 100 пудов семенного зерна с условием посеять самостоятельно. Обе договаривающиеся стороны обязывались отчислить по 5% в пользу комиссии губпомголода. Во внимание принимался и фактор стихийного бедствия, не зависящий от владельцев паромов.

17 апреля 1922 года владельцы паромов К. Никифоров, Злобин, Ш. Мулюков, Д. Журавлев, В. Садыков, А. Соколов, П. Артемьев заключили и подписали договор с чрезвычайным уполномоченным губпосевкома тов. Ковалевым на перевозку семенного зерна через Тобол. За перевозку 150 тыс. пудов семенного зерна уполномоченный обязывался уплатить 3 млрд руб. и 60 пудов муки. Паромщики, в свою очередь, обязывались перевезти это количество зерна на трех паромах со своей погрузкой и выгрузкой, для чего требовалось оборудовать пристани на обоих берегах.

21 апреля 1922 года Кустанайский губисполком издал приказ о том, что, ввиду возведения через реку Тобол временного понтонного моста, для срочной переброски семян районам, находящимся за рекой, и за недостатком стройматериалов все хозяйственные органы, владельцы мельниц и прочих предприятий, торговцы и граждане города обязаны предоставить списки имеющихся у них стройматериалов (доски, железо, гвозди, канаты) в 12-часовой срок. Учреждения и лица, не выполнившие приказа, карались по строгости военного времени «за срыв боевых заданий по выполнению семенной кампании».

1 сентября 1924 года вопрос о постройке постоянного моста через Тобол рассматривался на заседании дорожного совещания, созванного губернским отделом местного хозяйства. Учитывая тот фактор, что временный мост стоял на пересечении важнейших трактов не только губернского, но и краевого значения (тракт Кустанай - Тургай 800 верст, тракт Кустанай - озера Уркач и Эбелей 250 верст, тракт Кустанай - Урицк 130 верст), и те громадные неудобства и убытки, которые испытывало население, госорганы и промышленность во время весеннего паводка, постройка постоянного моста признана работой первой очереди. Были запасены местные материалы в количестве 304 бревен.

В 1927 году на сессии горсовета запланировали сооружение двух плотин на Монастырском логу и в пос. Красный Пахарь на сумму 50 000 рублей, из них 35 000 руб. окружного бюджета, 10 000 - городского, 5 000 - общественной помощи.

Выступивший на сессии председатель Новопокровского волостного исполкома Крыленко заявил: «Через несчастный Убаган до сих пор нет моста, но он необходим. Казаки Карабалыкской волости построили там чертову переправу и берут за проезд от 1 руб. до 1,5 руб. Та же история - с волостным логом. Ежегодно общество строит через него мост, ежегодно расходуется 700 руб., а он все размывается и размывается».

Председатель Затобольского ВИКа Гречко призвал, не разбазаривая средств, строить экономно: «Что такое мостики в волостях, когда подступы к Кустанаю со стороны Тобола отрезаны. Весь округ видит, когда крестьянство половины округа каждую поездку в город на своих плечах несет каждый пуд, чтобы дать возможность своей кляче затянуть хотя бы пустую телегу на кустанайские приступы».

В итоге утвердили смету вместо строительства двух плотин на строительство одной, а оставшиеся средства использовать на оборудование выездов на берегу Тобола по ул. Ленина и Тарана.

В мае 1928 года президиум Кустанайского горсовета установил ставки местного налога с паромов больших до 30 руб., с малых - 20 руб. С лодок вместимостью до 10 человек - 10 руб., вместимостью до 5 чел. - 7 руб., до двух чел. - 3 рубля за сезон. За провоз хлеба на паромах платили 10 копеек с подводы, из них 5 копеек оплачивала организация, в адрес которой следовал хлеб. На обратном пути пустые подводы при наличии документа о сдаче хлеба перевозились за 5 копеек. За этим следила милиция. Всем владельцам частных паромов приказано было в первую очередь перевозить направляемый государственными и кооперативными заготовителями хлеб в адрес. Коллектив безработных получил в ведение для эксплуатации 3 парома во время половодья 1928 года.

Вот какие тарифы на паромную переправу указаны в документах в 1938 году. Артель Шернина заключила договор с горкомхозом на паромную переправу через Тобол на весну. С автомашины в 5 тонн платили 7 руб. 50 коп., из которых 6 руб. получала артель, а 1 руб. 50 коп. - горкомхоз, с легковой - 6 руб., трактора - 11 руб., мотоцикла - 1 руб. 50 коп., велосипеда - 50 коп., брички пароконной - 2 руб., одноконного ходка - 1 руб. 20 коп., с 1 головы крупного скота - 80 коп., мелкого скота - 40 коп., за 1 центнер груза - 40 коп., за 1 человека - 50 коп. Почта НКВД перевозилась бесплатно.

Паромная переправа осуществлялась до постройки железобетонного моста.

Меры от паводка

Горсовет не выдавал разрешения на застройку квартала в Кузнечных рядах и на правом берегу Тобола, заселение происходило самоуправно. Но в горсовет поступали заявления от граждан об оказании материальной помощи на восстановление жилых домов, разрушенных половодьем от разлива реки Тобол. В оказании материальной помощи горсовет отказывал из-за самоуправства и ввиду «напряженности бюджета», указывая горкомхозу «принимать меры к недопущению застройки в этих местах»

В начале 30-х власти изменили тактику в отношении бедствующего от разлива реки населения. Постановлением горсовета до 10 апреля жителей прилегающих к реке кварталов переселяли в Затобольск по договоренности с тамошним сельсоветом, имеющим пустующие дома, и в город - в пустующие домовладения в Наримановской слободке и пос. Красный Пахарь.

В годы Великой Отечественной войны Кустанайский горисполком, учитывая исключительно важное значение вопроса, на период подъема воды утверждал план организации по восстановлению деревянного моста и переправы, создавал городские оперативные «тройки» по борьбе с весенним паводком. Обычно верхнее строение моста разбиралось до вскрытия реки к 1 апреля и собиралось после спада вод. У моста, паромной переправы и плотины устанавливались круглосуточные посты. Руководители предприятий и организаций устанавливали в своих ведомствах круглосуточные дежурства. Горжилуправление подготавливало помещения для переселения граждан из затопленных кварталов. Руководство городской чрезвычайной «тройки» для разборки моста привлекало рабочую силу в 300-350 человек от завода № 507, горпромкомбината, команды ПВО, сельскохозяйственного техникума, техникума механизации, авиашколы, мясокомбината и др.

Железный и деревянный

22 июля 1953 года Кустанайский горисполком обратился в Совет министров Каз. ССР с просьбой о решении вопроса по строительству постоянного моста через Тобол.

6 марта 1957 года, в связи с предстоящим весенним паводком, открылось (на период паводка) одностороннее автогужевое движение по неоконченному железобетонному мосту через Тобол, установлены временные деревянные перила и временное освещение моста. В то же время было принято решение о постройке малого деревянного моста с двусторонним проездом. Строительство поручено мостопоезду № 435. Официальный проезд по мосту через Тобол по ул. Ленина (пр. Аль-Фараби) был открыт к 30 августа 1962 года.