Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» завершает конкурс, который длился почти год. Сегодня мы публикуем 10 финалистов.

Под каждым фото указано количество голосов в Instagram и купонов, которые поступили в их поддержку на первом этапе и в полуфинале. Теперь вы можете выбрать победителя конкурса. Количество голосов, поступивших на первом и втором этапах, суммируются.

Победителя ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Условия конкурса

Вы можете поддержать каждого из финалистов в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 6 июля, до 11.00 воскресенья, 7 июля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 4 июля, до 10.00 понедельника, 8 июля. Один купон равен 10 голосам.

Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

↑ № 8. Оксана ШЕМШЕЛЕВА и Нео - 154 голоса + 121 купон + 111 голосов = 1 475 ↑



↑ № 23. Ирина ЧУМАК и Инга - 787 голосов + 70 голосов = 857 ↑

↑ № 26. Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА и Даня - 588 голосов + 109 голосов = 697 ↑



↑ № 30. Светлана ШАЛАБАЕВА и Муся - 649 голосов + 36 голосов = 685 ↑



↑ № 31. Диана ГУЧИГОВА и Мисю - 784 голоса + 159 голосов = 943 ↑



↑ № 32. Валерия ГОРДИЕНКо, Печенька, Малой и Теся - 558 голосов + 35 купонов + 181 голос + 37 купонов = 1 459 ↑



↑ № 33. Данна АБИРОВА, Тобик, Споти и Кокос - 1 109 голосов + 101 голос = 1 210 ↑



↑ № 36. Жанеля АШИРБЕКОВА и Барсик - 931 голос + 77 голосов = 1 008 ↑



↑ № 37. Людмила ЗУБКОВА и Василий - 1 132 голоса + 76 голосов = 1 208 ↑



↑ № 39. Лариса ДЕМЧЕНКО, Степан, Фифа и Афанасий - 831 голос + 4 купона + 104 голоса + 59 купонов = 1 565 ↑

