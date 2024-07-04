Хотела обратиться к вам за помощью, чтобы вы помогли осветить факты убийства бродячих животных в Аркалыке, так как обращения в местную полицию не привели к результату, виновных не выявили, уголовное дело закрыли безосновательно.

Вторая собака, которую подстрелили 21 марта. Она выжила / Фото автора письма

20 марта я обратилась с заявлением в УП Аркалыка по факту отстрела бродячих собак, в числе которых была и хозяйская собака. Факт убийства животных произошел 7 февраля 2024 года и бурно обсуждался в WhatsApp-группах, из которых я узнала о заказчике отстрела и удалось в качестве доказательств причастности данного человека к отстрелу добыть подтверждающие аудиозаписи и переписку с отчетом об отстреле. Все эти доказательства я прикрепила к моему заявлению. Но расследования конкретно по этому случаю проведено не было.

21 марта, в день празднования Наурыза, в соседнем дворе от центральной площади, где проходили гулянья, нами - общественными инспекторами в области ответственного обращения с животными и неравнодушными жителями города - были обнаружены 2 собаки со стрелянными ранами, одна из которых выжила, другая умерла до момента обнаружения. Было написано еще одно заявление, на основании которого уже возбудили уголовное дело по ст. 316 «Жестокое обращение с животными». Выжившая собака была осмотрена ветеринарным фельдшером и врачом, проведена операция, собаку поместили на передержку. Труп передали полиции как вещественное доказательство.

24 марта мною было обнаружен еще один труп собаки, написано очередное заявление, труп передан полиции.

Все 3 заявления объединили в одно производство. 2 месяца проводились какие-то действия или, наоборот, бездействия сотрудниками полиции, итог меня ошеломил: дело закрыли на основании отсутствия состава преступления! Так как факт отстрела не подтвердился по словам ветеринарного врача, который осмотрел всего лишь одну выжившую собаку по факту от 21 марта и сделал вывод, что собаку покусала другая собака! Понимаете? Видимо, укусившая собака была однозубая и оставила на теле пострадавшей собаки 2 большие дырки с одной и с другой стороны.

Я писала в городскую прокуратуру, я несколько раз выходила с ходатайствами на местное УП о признании меня потерпевшей, я писала в департамент полиции Костанайской области, везде получала отписки, меня максимально отстранили от участия в деле, присвоив статус свидетеля, и в ответах только расписывали мои права о том, что мне не положено ничего знать. Пишу повторные запросы в областную прокуратуру и департамент полиции. Ответов на мои вопросы, почему отработали только одно заявление, я так и не получила. А самое главное, что в ходе следствия не была проведена экспертиза ни по одному телу, от вещдоков полиция просто избавилась. Причем на личных встречах с сотрудниками УП меня постоянно пытались ввести в заблуждение, что тела то на экспертизу отдавали в местную ветстанцию, то в Костанай, то в Акмолинскую область.

Мои вопросы: почему на основании слов ветеринарного врача закрыли дело, в котором фигурировало 3 заявления по разным фактам, почему не проведена экспертиза, почему меня не признали представителем потерпевшего, а признали местную ветстанцию, которая явно не подавала ходатайств и в общем никак не участвует в работе с бродячими собаками в городе.

Самое мерзкое, что отстрелы продолжаются. Не отловы и хотя бы какое-то гуманное усыпление, а жестокие расправы. Уже в июне отстреляли хозяйских собак. Смотрела видео с камеры наблюдения - это зрелище не для слабонервных. Из проезжающей машины стреляют, собака в агонии извивается и умирает на руках подбежавшей хозяйки. Кстати, такая же машина (скорее всего, она и есть) замечена на камерах видеонаблюдения от 21 марта. Так что лично у нас, зоозащитников и зооволонтеров, сомнений в организованном отстреле уже не возникает.

Остаются только вопросы к местной власти и к правоохранительным органам: когда же закончится этот беспредел и в городе начнется выполнение закона об ответственном отношении к животным.

Татьяна ЧОКАН, Аркалык