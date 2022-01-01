НашАфишка

Куда пойти 4 по 10 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка самодеятельного художника Байжана Умарова «Моя земля»

В течение месяца

Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

19 июля,

19.00

Концерт Tynda music. Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

 Спортафишка

Футбол. Кубок Лиги, 2 тур. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, стадион «Центральный»

6 июля, 18.00