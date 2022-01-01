Куда пойти 4 по 10 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка самодеятельного художника Байжана Умарова «Моя земля»
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В течение месяца
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Выставка исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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19 июля,
19.00
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Концерт Tynda music. Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
Спортафишка
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Футбол. Кубок Лиги, 2 тур. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, стадион «Центральный»
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6 июля, 18.00
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