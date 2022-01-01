По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступили 6 004 вызова, из них 1 268 - к детям. В том числе по поводу травм и несчастных случаев - 432;

- поступили 28 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 45 человек, 35 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 505 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 369 человек, из них поместили 349: 319 мужчин и 30 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 59 выездов, в том числе 1 - на ЧС природного характера, 9 - на пожары, 32 - на случаи горения, 18 - на аварийно-спасательные работы. Спасено при АСР 4 человека, в том числе 1 ребенок. При тушении пожаров спасено 6 человек, из них 3 детей, эвакуированы 40 человек, из них 3 детей;

- в областной центр крови обратились 215 человек, 157 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 4 ДТП, в которых травмированы 7 человек, 1 человек погиб;

- разысканы 2 без вести пропавших;

- выявлены 2 849 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 20 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.