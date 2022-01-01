О свалке в 9-м микрорайоне, за магазинами № 15 и «Азия», сообщила «НГ» жительница Костаная Любовь МОРОЗОВА. Она работает врачом-педиатром, а в этом микрорайоне живет уже 40 лет.

- Прошу помочь решить вопрос по состоянию контейнеров в нашем микрорайоне, которые предназначены для жителей пяти многоэтажных домов, - написала Любовь Васильевна. - Дело в том, что рядом находятся магазин «Азия», 15-й магазин и три овощных, сотрудники которых выбрасывают свою тару и отходы с гнилыми фруктами. Раз в две недели «Тазалык» частично вывозит эти завалы, но через 2-3 дня картина опять такая же. Контейнеры они освобождают чаще, но проблема не решается. С наступлением лета эта свалка будет небезопасна для здоровья жителей, в том числе для детей микрорайона.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» во вторник, 25 июня, после обеда, увидели длинный ряд контейнеров, пока пустых, но за ними лежала груда деревянных ящиков, картонных коробок и отходов, явно вынесенных из магазинов. Утром 26 июня наши корреспонденты снова оказались в этом месте и мусора за контейнерами уже не было.

9-й микрорайон, за магазином № 15. Завалы, по словам жителей, оставляют сотрудники магазинов / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

О второй свалке - во дворе дома № 14 по ул. Воинов-Интернационалистов - сообщила Зарина ЦИБУЛЬСКАЯ.

- Место для мусорных бачков полностью завалено мусором, хламом, ветками, - рассказала она.

25 июня мы увидели по этому адресу заваленный забор, который ограждает контейнеры, а на нем - коробки, ветки - все, что описывала читательница.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 14. Во дворе дома свалка регулярно растет / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 158 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, частично вывезли. Но часть мусора, в том числе старые диваны и кресла, так и лежит за контейнерами.

Ул. Баймагамбетова, 158. Свалку частично вывезли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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