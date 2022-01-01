- Живу в Центре адаптации с ребенком уже год, а максимальный срок аренды - 3 года. Через два года выселят. 9 лет стою в очереди на квартиру, но она еле движется. Зарплата копеечная, арендовать жилье не смогу. Боюсь, что моя очередь не придет к моменту выселения из Центра адаптации. Можно ли продлить срок проживания в общежитии?

Оксана НИЖНИК, Костанай

Комментарий

На вопрос «НГ» ответил заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ:

- Нижник О. В. проживает в Центре адаптации и поддержки семьи, имеет право на проживание в течение трех лет, соответственно, может проживать еще два года. В настоящее время номер очереди Нижник на получения жилья - 1 217. Распределение жилья из государственного жилищного фонда осуществляется по мере поступления арендного жилья в коммунальный фонд пропорционально по всем категориям граждан, нуждающихся и состоящих в очереди на получение жилья.

Руководитель Центра адаптации Наталья СЕРГЕЕВА сообщила «НГ», что с августа 2023 года срок проживания в общежитии сократился с 3 лет до 1 года. По ее словам, оба срока определяются в соответствии со стандартом временного пребывания, утвержденным Министерством труда и соцзащиты РК.