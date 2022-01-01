У нас большая проблема с дорогой! В прошлом году засыпали грунтом участок ул. 5 Декабря (от ул. Фролова). Дорогу подрядчик не асфальтировал, работу не доделал, не дойдя до наших домов №№ 1/1 и 1/2. Дорога здесь проходит возле лога, и спуск, который к нам ведет, очень крутой. Если ехать на автомобиле, можно не вписаться в поворот и заехать в лог. Подняться по спуску во время дождя также затруднительно. Это даже вообще невозможно! 6 сентября 2023 года сестра моего мужа обращалась в отдел ЖКХ и спрашивала, когда будет произведен ремонт дороги возле наших домов. Ей ответили, что «этот участок будет включен в план работ по щебенению на 2024 год». Мы боимся, что пройдет лето и опять ничего не сделают.

Татьяна САВИНА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает и. о. заместителя руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ:

- Работы по грейдированию и подсыпке фрезерованным материалом (скол) на вышеуказанном участке будут выполнены подрядной организацией ТОО «Таза Жол Ат» до 10 июля.