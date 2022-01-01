Сухой остаток. С 17 по 23 июня
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 393 вызова, из них 1 700 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 479;
- поступили 34 вызова на ДТП: в авариях пострадали 45 человек, 34 человека доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 616 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 407 человек, из них поместили 384: 345 мужчин и 39 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- совершены 94 выезда, в том числе: 3 - на ЧС природного характера, 16 - на пожары, 61 - на случаи горения, 13 - на аварийно-спасательные работы, 4 - на поисково-спасательные работы, 4 - по оперативной информации, поступившей в УКС. Спасены при АСР 7 человек, из них 3 детей;
- в областной центр крови обратились 215 человек, 157 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 9 ДТП, в которых травмированы 9 человек, 1 человек погиб;
- разысканы 4 без вести пропавших;
- выявлены 2 613 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 23 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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