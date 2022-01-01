По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 393 вызова, из них 1 700 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 479;

- поступили 34 вызова на ДТП: в авариях пострадали 45 человек, 34 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 616 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 407 человек, из них поместили 384: 345 мужчин и 39 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 94 выезда, в том числе: 3 - на ЧС природного характера, 16 - на пожары, 61 - на случаи горения, 13 - на аварийно-спасательные работы, 4 - на поисково-спасательные работы, 4 - по оперативной информации, поступившей в УКС. Спасены при АСР 7 человек, из них 3 детей;

- в областной центр крови обратились 215 человек, 157 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 9 ДТП, в которых травмированы 9 человек, 1 человек погиб;

- разысканы 4 без вести пропавших;

- выявлены 2 613 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 23 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.