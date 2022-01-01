Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» завершает конкурс, который длился почти год. Сегодня мы публикуем фото всех 48 участников.

Впрочем, здесь следует оговориться, что в конкурсе принимали участие иногда несколько питомцев одного хозяина, поэтому для публикации в полуфинале мы выберем фото только одного из них.

Под каждым фото указано количество голосов в Instagram и купонов, которые поступили в их поддержку на первом этапе конкурса. Теперь вы можете выбрать 10 финалистов, их фотографии мы опубликуем в следующем номере. Количество голосов, поступивших на первом и втором этапах, суммируются. А еще через неделю так же, путем голосования, определим победителя.

Победителя ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Условия конкурса

Голосование в stories аккаунта Instagram @ng.kz_:

- за участников №№ 1-24 - с 11.00 субботы, 29 июня, до 11.00 воскресенья, 30 июня,

- за участников №№ 25-48 - с 11.00 воскресенья, 30 июня, до 11.00 понедельника, 1 июля.

Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 27 июня, до 10.00 понедельника, 1 июля. Один купон равен 10 голосам.

Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

↑ №1. Анна ИВАНОВА и Доча - 224 голоса ↑

↑ №2. Оксана ШЕМШЕЛЕВА и Кузьма - 131 голос + 10 купонов ↑

↑ №3. Анара МУРЗАХМЕТОВА и Фунтик - 92 голоса ↑

↑ №4. Лейла МАМЕДОВА и Белка - 167 голосов ↑

↑ №5. Маргарита ГОРДИЕНКО, Барсук и Шуша - 152 голоса + 18 купонов ↑

↑ №6. Анна АБАШЕВА и Василиса - 141 голос ↑

↑ №7. Инна ДЖАБРАИЛОВА и Арья - 129 голосов ↑

↑ №8. Оксана ШЕМШЕЛЕВА и Нео - 154 голоса + 121 купон ↑

↑ №9. Арсений СТАКАНОВ и Кошка - 493 голоса ↑

↑ №10. Махаббат ШОЛАНОВА и Маша - 276 голосов ↑

↑ №11. Ольга СВИРИДОВА и Гораций - 322 голоса + 3 купона ↑

↑ №12. Юлия ЦУРКАН и Кошка - 197 голосов ↑

↑ №13. Елизавета ФУЧИЖИ и Уиллоу - 350 голосов ↑

↑ №14. Марина ИНКИНА и Бонифаций - 265 голосов + 7 купонов ↑

↑ №15. Любовь БАРДЮЖА и Вилка - 356 голосов ↑

↑ №16. Дана КАСЕН и Месси - 375 голосов ↑

↑ №17. Анастасия АШПУРОВА и Борис - 544 голоса ↑

↑ №18. Любовь ПРИХОДЬКО и Люци - 436 голосов + 5 купонов ↑

↑ №19. Ольга НАПРИЕНКО и Маруся - 570 голосов + 1 купон ↑

↑ №20. Елена ГРИПАС и Рыжик - 530 голосов + 1 купон ↑

↑ №21. Галина БУЯТАНОВА, Ириска и Ластик - 353 голоса ↑

↑ №22. Сайлау КУРМАНОВ и шесть кошачьих душ - 290 голосов ↑

↑ №23. Ирина ЧУМАК и Инга - 787 голосов ↑

↑ №24. Наталья ИСУПОВА и Шурик - 241 голос ↑

↑ №25. Карина ЗАРЕМБА и Рыжик - 291 голос ↑

↑ №26. Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА и Даня - 588 голосов ↑

↑ №27. Елена БЕЛОУСОВА, Жорик и Лизавета Андрееевна - 371 голос + 5 купонов ↑

↑ №28. Наталья ЗУБКО и Степан - 330 голосов + 3 купона ↑

↑ №29. Сергей УТЕГЕНОВ и Алексей - 480 голосов ↑

↑ №30. Светлана ШАЛАБАЕВА и Муся - 649 голосов ↑

↑ №31. Диана ГУЧИГОВА и Мисю - 784 голоса ↑

↑ №32. Валерия Гордиенко, Печенька, Малой и Теся - 558 голосов + 35 купонов ↑

↑ №33. Данна АБИРОВА, Тобик, Споти и Кокос - 1 109 голосов ↑

↑ №34. Елена КЛИМКОВА и Барсик - 456 голосов + 1 купон ↑

↑ №35. Наталья РИГЕРТ и Миша - 288 голосов ↑

↑ №36. Жанеля АШИРБЕКОВА и Барсик - 931 голос ↑

↑ №37. Людмила ЗУБКОВА и Василий - 1 132 голоса ↑

↑ №38. Олбике КЕНЖЕБАЕВА и Кузя - 396 + 5 купонов ↑

↑ №39. Лариса ДЕМЧЕНКО, Степан, Фифа и Афанасий - 831 голос + 4 купона ↑

↑ №40. Акжан БЕКМАГАМБЕТОВА и Арчи - 538 голосов ↑

↑ №41. Елена ОНЕГИНА и Алис - 357 голосов ↑

↑ №42. Жанара КАЛЫМОВА и Симба - 337 голосов ↑

↑ №43. Раушан АБДУЛИНА, Ася и Рыжик - 200 голосов ↑

↑ №44. Марина СТАВРИАНИДИ и Барсик - 296 голосов ↑

↑ №45. Ольга КРАЙСВИТНЯЯ и Кайса - 381 голос ↑

↑ №46. Юлия СКОК, Белый, Лева и Яша - 381 голос ↑

↑ №47. Наташа КОВАЛЕНКО и Сыр - 328 голосов ↑

↑ №48. Гульшат БАЛДАЕВА, Тарзан и Тина - 552 голоса. ↑