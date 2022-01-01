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Куда по пойти с 27 июня по 3 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - выставка Андрея Арискина

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»

27 июня,

15.00

Открытие выставки исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина». В рамках мероприятия пройдет мастер-класс для детей по валянию войлока

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

27 июня,

19.00

Шоу иллюзионистов. В программе участники и финалисты ТВ-проектов Central Asia’s Got Talent, «Удиви меня» и «Все, кроме обычного»: Игорь Овсейчик, Ерман Кенжебаев, Антон Вознесенский

29 июня,

16.00

Благотворительный спектакль «Красавица и Чудовище». Спектакль для детей, актерами являются дети возраста от 3 до 12 лет

 

 

 

 