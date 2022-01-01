Куда по пойти с 27 июня по 3 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі - мир детей!»
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27 июня,
15.00
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Открытие выставки исторических снимков из кунсткамеры Санкт-Петербурга «Быт казахского народа конца ХIХ - начала XX века, глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина». В рамках мероприятия пройдет мастер-класс для детей по валянию войлока
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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27 июня,
19.00
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Шоу иллюзионистов. В программе участники и финалисты ТВ-проектов Central Asia’s Got Talent, «Удиви меня» и «Все, кроме обычного»: Игорь Овсейчик, Ерман Кенжебаев, Антон Вознесенский
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29 июня,
16.00
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Благотворительный спектакль «Красавица и Чудовище». Спектакль для детей, актерами являются дети возраста от 3 до 12 лет
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