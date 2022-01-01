При прокладывании дороги от села Ждановка к селу Кировка в Костанайском районе строительные машины «сорокатонники» повредили асфальт в селе. Они могут передвигаться по полевым дорогам. Почему портят новую асфальтированную?

Гость, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос «НГ» о том, когда отремонтируют повреждения на дороге, ответил руководитель аппарата акима села Ждановка Мендигали ИБРАЕВ:

- Повреждения имеются в 5 местах в подъездной дороге в село Ждановка. В село Кировка действительно имеется полевая дорога. Однако, игнорируя предупреждения, некоторые водители проезжали через село. Проконтролировать проезд не имелось возможным, так как время проезда автомашин выследить невозможно. Руководитель ТОО «СтройКомГруп» Жора Севакович Фтоян поставлен в известность по поводу повреждении на подъездной дороге. Со слов руководителя, вышеуказанные повреждения будут устранены до конца июля текущего года.