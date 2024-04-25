Завершаем рассказ об истории оказания медицинской помощи в Костанайской области

Шестая сессия Верховного совета СССР шестого созыва. В центре - Юрий Гагарин. В верхнем ряду второй слева - Нариман Исмагулов. 1-2 октября 1965 г.

Эта помощь может быть стационарной, поликлинической, плановой, экстренной и скорой. О том, как все начиналось, «НГ» писала в № 17 (1152) от 25.04.2024 г. и № 20 (1155) от 16.05.2024 г.

В 1949 году больницу им. Ленина объединили с областной поликлиникой. К 1953 году областная больница доведена до 200 коек за счет уплотнения и занятия подсобных помещений, в связи с чем ухудшились санитарные нормы: в среднем на одну койку вместо положенных 6,5 кв. м приходилось от 2,3 до 3,3 кв. м. Часто больных размещали в коридорах, а в гинекологическом отделении приходилось госпитализировать по два человека на одну койку. В отделениях не было места для столовых, комнат отдыха, физиокабинетов. Не было биохимической лаборатории. Плохо обстояло дело со снабжением медикаментами, твердым и мягким инвентарем, инструментарием, продуктами, не хватало стерилизаторов, тонометров, иголок к шприцам.

В июле 1953 года в Кустанае разразилась эпидемия дизентерии. В связи с отсутствием мест в инфекционной больнице отдел здравоохранения развернул эпидемический барак на 20 коек. Главврачом эпидбарака назначена главный врач детской инфекционной больницы П. Ф. Злобина.

Первомайская демонстрация 1984 г.

Из докладной записки секретаря Кустанайского обкома С. Жанбаева о состоянии здравоохранения от 23 апреля 1953 года известно, что лечебные учреждения не обеспечены транспортными средствами для транспортировки больных. В силу этого осмотр тяжелобольных и оказание врачебной помощи пострадавшим, срочная госпитализация острозаразных больных и нуждающихся в экстренной помощи проводится несвоевременно. Из-за недостатка «карет скорой помощи» чрезмерно загружается санавиация. Исходя из этого, Кустанайский обком просил секретаря ЦК КПК Ж. Шаяхметова «занарядить 10 санитарных машин типа ГАЗ-53 для оснащения отдаленных районов: Орджоникидзевского, Тарановского, Семиозерного, Пресногорьковского, Урицкого, Карасуского, Узункольского районов и пункта скорой помощи в Кустанае».

Служба санитарной авиации, как отделение экстренной и плановой консультативной помощи, была организована в послевоенные годы. В то время врачи пользовались самолетом ЯК-12. Автомобильного транспорта не было, по прилете самолета из района больные доставлялись в медучреждение гужевым транспортом. Только в 1950 году появляется «карета скорой помощи». Отделение санитарной авиации квартировало на территории областной больницы в одноэтажном жилом помещении из двух комнат с печным отоплением. С 1967 года использовался для вылетов самолет АН-2 Появляются санитарные машины УАЗ. В 80-е годы обслуживание осуществлялось вертолетами МИ-2, МИ-4, МИ-8.

Анна Новикова - заведующая станцией скорой медицинской помощи при областной больнице

15 ноября 1955 года комиссия приняла по акту здание поликлиники по ул. Гоголя, 77 (второй в городе), восстановленное Кустанайским трестом Министерства городского и сельского строительства.

3 июля 1957 года в здании, занимаемом малярийной станцией, был открыт абортарий.

Больница им. Ленина принимала больных как городская до 1958 года. 12 февраля председатель горисполкома В. Великанов доложил об окончании строительства одного из корпусов будущей городской больницы, которое проводилось заводом искусственного волокна. В принятом здании заведующему горздравотделом Д. Огонькову надлежало развернуть хирургическое отделение горбольницы на 100 коек. Тогда же был открыт самостоятельный счет нового лечебного учреждения. 19 февраля на территории построенной больницы (адрес в документе не указан) временно было размещено в сборно-щитовом помещении терапевтическое отделение на 60 коек. Документы подтверждают наличие приемного, хирургического и терапевтического отделений горбольницы. В 1958 году работали рентген-кабинет, а также кишечный, онкологический, подростковый, хирургический, урологический, глазной и ушной кабинеты. В штате было 59 врачей. Официально горбольница на 100 коек открылась с января 1959 года.

В 1959 году, в связи с вводом городской больницы, произошла реорганизация областной. Из ее состава были выведены поликлиника, терапевтическое и инфекционное отделения, станция скорой помощи (Анна Александровна Новикова, заведующая скорой медицинской помощи при областной больнице, во время войны работала операционной сестрой в госпитале), ликвидировано бруцеллезное отделение, но открыто лор-отделение. 30 декабря 1961 года было принято в эксплуатацию здание главного корпуса областной больницы на 110 мест.

С 31 августа 1960 года городская больница уже на 250 коек подчинялась городскому отделу здравоохранения, который находился по ул. Калинина, 49 (ул. Алтынсарина). Больница обслуживала население как стационарной, так и поликлинической помощью, а также оказывала стационарную помощь жителям области по урологии, неврологии, лечении болезней ушей, горла и носа.

Стационар горбольницы был развернут в трех отдельных зданиях. Два из них - главный корпус и здание инфекционного отделения - являлись типовыми и были рассчитаны на 62 койки и 13 коек соответственно. В стационаре имелись 6 специализированных отделений: терапевтическое, хирургическое, урологическое, неврологическое, инфекционное и отделение, которое тогда называлось ухо-горло-нос. Всего в 1960 году в больницу поступило 3 569 пациентов. В конце года в стационаре открыли биохимическую лабораторию, готовилась к открытию бактериологическая. В лор-отделении, находящемся в приспособленном здании, стали делать внутриносовую гайморотерапию и верхнюю бронхоскопию.

Костанайские врачи встречают космонавтов в составе Троицкого поискового отряда

Горбольнице подчинялись две поликлиники: № 1 по ул. Ленина, 64 (пр. Аль-Фараби) и № 2 по ул. Сибирской, 4, а также амбулатория в рабочем поселке треста «Кустанайстрой».

23 марта 1960 года Кустанайскому горздравотделу горисполком разрешил организовать при детском объединении круглосуточную службу неотложной помощи.

Станция скорой помощи, которая работала при горбольнице и в ее подчинении, приняла в 1960 году 24 641 вызов. Основную массу врачей составляли молодые специалисты со стажем работы 5 лет. Заведующий горздравотделом Г. Стасышин указывал в заявке, что город нуждается в 123 должностях врачей.

Читая списки врачей Кустанайской городской больницы, а среди них В. Б. Павлов, А. Г. Палеев, Р. Д. Переплетчиков, Д. Л. Огоньков, Т. А. Гноева, Н. Г. Жадько, с теплотой и гордостью отмечаю, что большинство из них прошли Великую Отечественную войну, имеют награды родины: ордена Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, «Знак Почета», медали «За отвагу», «За Победу над Германией», «За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В конце 1961 года в объединенной городской больнице (так она называлась) работали 75 докторов и 216 сотрудников среднего медперсонала. Самое большое количество летальных случаев в этом году было отмечено от атеросклероза и кардиосклероза (68 человек) и рака внутренних органов (36 человек). Санаторно-курортное лечение получили 100 диспансерных больных. В хирургическом отделении не были установлены лифты, что значительно усложняло работу санитарок. Подъем носилок с больными и баллонов с кислородом проводился вручную. Экстренную хирургическую помощь врачи-хирурги оказывали круглосуточно: с 8.00 до 17.00 в отделении, с 17.00 до 8.00 - дежурный пост.

Заведующий ангиографической лабораторией областной больницы Дмитрий Лобков

12 января 1962 года скорая медицинская помощь была выведена из состава городской больницы в самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение - станцию скорой медицинской помощи 1-й категории. Главным врачом назначен А. М. Штанько. 1 апреля детская неотложная помощь из детского объединения была передана городской станции скорой медицинской помощи.

21 апреля 1962 года, в связи с вводом в эксплуатацию 3-этажного здания городской поликлиники по ул. Ленина, 112 на 46 кабинетов, горисполком разрешил развернуть в ней кабинеты для физио-, свето-, грязе-, водолечения. Для станции скорой помощи определили 2-этажное здание по ул. Шевченко, но автотранспорт находился в гараже горбольницы.

А вот в документе горисполкома от 8 мая1963 года говорится, что физиолечебница, находящаяся в здании без водопровода и канализации по ул. Тарана, 66, переведена в здание поликлиники № 1 по ул. Ленина, 112. Далее - станция скорой медицинской помощи из поликлиники № 1 переведена в бывшее здание физиолечебницы по ул. Тарана, 66.

В 1966 году большинство поступающих в горбольницу были экстренными больными. Недостаток коечного фонда сокращал сроки пребывания больного, не уменьшая роли использования в лечении современных методов терапии. Летальность после операций, травм, ущемленных грыж, злокачественных заболеваний оставалась высокой.

Заведующим хирургическим отделением Кустанайской областной больницы им. Ленина работал Нариман Газизович Исмагулов. За достижения в организаторской и лечебной работе в 1969 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

10 февраля 1971 года в двух бывших административных зданиях треста «Кустанайстрой» по ул. Рабочей, 153 размещены взрослая и детская поликлиники.

В 1972 году для расширения горбольницы построили корпус на 100 коек, а следом -еще один, на 43 койки.

Станция скорой помощи была объединена с горбольницей, с сентября 1976 года учреждение получило статус горбольницы скорой медицинской помощи на 400 коек.

Далее архивные документы свидетельствуют, что в городе открыта самостоятельная станция скорой и неотложной медицинской помощи 28 августа 1985 года. Для укомплектования станции из отделения скорой и неотложной помощи городской больницы переданы штаты в количестве 233 человека. Находится в устаревшем здании (так в документе).

Коллектив хирургического отделения областной больницы. Второй справа - заведующий К. Абильдин