Мы обращались к вам года три тому назад по поводу дороги в село Малороссийка. В этом году, в связи с паводком, дорогу на Качар закрыли, весь поток транспорта, включая фуры, пустили по нашей разбитой дороге. В итоге ее разбили вовсе. Другой дороги у нас просто нет, а полевые, которые нас выручали, в этом году просохнут не скоро. Это просто крик души...

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На вопрос отвечает заместитель акима Федоровского района Джанибек КАПСУЛТАНОВ:

- На автомобильной дороге Рудный - Федоровка - Малороссийка в текущем году будет проведен средний ремонт 6 водопропускных труб, период реализации - июнь - август 2024 года. Также в рамках текущего ремонта будет проведена работа по профилированию (щебенению) участка дороги Малороссийка - Дубравка протяженностью 28 км, сроки выполнения работ - июнь - август 2024 года. По участку автодороги Рудный - Федоровка - Малороссийка протяженностью 43 км на 2025 год запланирован средний ремонт, исправление профиля с устройством покрытия из щебня. Дополнительно сообщаем, что для отведения талых вод в паводковый период на автомобильной дороге областного значения запланировано строительство отводного канала паводковых и подотвальных вод для защиты автодороги Рудный - Качары - Федоровка 51-53 км.