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Куда пойти с 6 по 14 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

6 июня,

11.00

«Қаңбақ шал», халық ертегісі (реж. Т. Тәжіков)

7 июня,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

14 июня,

18.30

«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

8 июня,

12.00

«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

9 июня,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - выставка Андрея Арискина

В течение месяца

Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі (Мир детей)!»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

7 июня,

11.00

Республиканский айтыс акынов «Тобыл-Торғай топжарғаны», посвященный 70-летию народного акына Қонысбай Әбіл

13 июня,

19.00

Концерт памяти Батырхана Шукенова. В программе: группа DosStar, Сапар Молдабеков, Жанибек Жумахан, Алуа Мусапирова, Зарина Кульмухамбетова, Нурлан Кулпеисов, Нурсулу Куснетова, Бейбарыс Тойшан

14 июня,

18.30

«Love is... Легендарные саундтреки любви». Концерт Tynda Music

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80, (методкабинет)

9 июня,

12.00, 14.00

Гранд-шоу - сказочный шоу-мюзикл для вашей семьи от студии семейного праздника «Затея», более 50 персонажей современных мультфильмов и фильмов, объединенных одним волшебным сказочным сюжетом! Герои как настоящие! 2+

Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. Матчи за 3-е место. «Аят» - «Атырау»

Рудный, СК «Аят-Арена»

8-9 июня

Конный спорт. Отборочный чемпионат РК по видам байги

Костанайский район, с. Заречное, ипподром «Арғымақ»

8 июня, 12.00