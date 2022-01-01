Куда пойти с 6 по 14 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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6 июня,
11.00
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«Қаңбақ шал», халық ертегісі (реж. Т. Тәжіков)
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7 июня,
11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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14 июня,
18.30
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«Дуалы түнгі думан», В. Шекспир, комедия (реж. В. Виттих)
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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8 июня,
12.00
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«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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9 июня,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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Выставка работ учеников детских студий г. Костаная «Балалар әлемі (Мир детей)!»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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7 июня,11.00
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Республиканский айтыс акынов «Тобыл-Торғай топжарғаны», посвященный 70-летию народного акына Қонысбай Әбіл
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13 июня,
19.00
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Концерт памяти Батырхана Шукенова. В программе: группа DosStar, Сапар Молдабеков, Жанибек Жумахан, Алуа Мусапирова, Зарина Кульмухамбетова, Нурлан Кулпеисов, Нурсулу Куснетова, Бейбарыс Тойшан
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14 июня,
18.30
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«Love is... Легендарные саундтреки любви». Концерт Tynda Music
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80, (методкабинет)
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9 июня,
12.00, 14.00
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Гранд-шоу - сказочный шоу-мюзикл для вашей семьи от студии семейного праздника «Затея», более 50 персонажей современных мультфильмов и фильмов, объединенных одним волшебным сказочным сюжетом! Герои как настоящие! 2+
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. Матчи за 3-е место. «Аят» - «Атырау»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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8-9 июня
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Конный спорт. Отборочный чемпионат РК по видам байги
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Костанайский район, с. Заречное, ипподром «Арғымақ»
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8 июня, 12.00
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