О свалке во дворе дома № 1 «А» по ул. Ворошилова сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна КАРАЦУП. По ее словам, свалка образовалась из-за того, что сотрудники соседних магазинов весь мусор несут в контейнеры.

- Плюс рядом идет стройка, начали вывозить опилки и строительные материалы, - рассказала Татьяна. - Звонили в «Тазалык», там говорят: не наш участок, это отдел ЖКХ. В отделе ЖКХ: обращайтесь в «Тазалык». В iKomek не реагируют. Какой-то замкнутый круг! А мусором уже завалило даже автомобильную парковку. Боимся, что заведутся крысы и просто перегрызут проводку...

Жители прислали фото свалки, которую сделали из окна. Размеры ее впечатляют.

Свалка во дворе дома по ул. Ворошилова, 1 «А» завалила парковку / Фото читателя

Свалку во дворе дома № 115 по ул. Гоголя, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали.

Свалку по ул. Гоголя, 115 спустя две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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