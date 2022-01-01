Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но публикации историй о том, как бездомыши нашли приют будут продолжаться еще не один номер «НГ». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту. Первое пришло с адреса brezden.vera@gmail.com, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало. Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. Для того чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов. Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Участники № 46 - Белый, Лева, Яша и их хозяйка Юлия СКОК.

Классика стиля: белое и черное / Фото Юлии СКОК

Когда в каком-то доме живут сразу несколько котов, это вовсе не из-за страсти к коллекционированию. Чаще всего так получается оттого, что нельзя пройти мимо, нужно спасать маленькую жизнь. Ну а потом куда ж его, когда он уже любимый и родной. Такая линия жизни и у Юлии Скок. В ее сумочке всегда есть корм для голодных, а если она видит животное в беде, стремится помочь, насколько это возможно.

- В нашей семье 18 лет назад появился котенок - маленький, пушистый, беленький с голубыми глазками, - рассказывает Юлия. - Назвали мы его просто Белый. Когда подрос, стали замечать, что он не реагирует ни на какие звуки. Обратились в ветклинику. Там нам сообщили, что он глухой с рождения. Но это ни капельки не помешало нам его любить всем сердцем.

У 80% белых голубоглазых котов врожденная глухота / Фото Юлии СКОК

Да, есть такая проблема у кошачьего племени. У белых голубоглазых особей, как правило, врожденная глухота. Все дело в сцепленном наследовании. У домашних кошек гены белого окраса, голубоглазости и глухоты расположены в одной хромосоме рядышком, «бок о бок». И так обычно передаются по наследству такой троицей. Поэтому, если видите белого голубоглазого котика, 8 шансов из 10, что он глухой. А если у белого котика глаза разного цвета, то велика вероятность того, что ухо на стороне голубого глаза не будет слышать. Впрочем, коты которым повезло с хозяевами, прекрасно приспосабливаются к жизни в мире безмолвия. Главное, чтобы их любили так же, как Белого.

Но попасть к Юлии повезло не только Белому.

Леве пришлось удалять новообразование на глазу / Фото Юлии СКОК

Лева теперь прекрасно видит / Фото Юлии СКОК

- Это было три года назад, - продолжает она. - Однажды утром шла на работу и увидела, как мимо шел котик. Ну и, как всегда, в сумке был корм, которым я накормила его. Подойдя поближе, увидела, что у него серьезная проблема с глазом. Недолго думая, забрала его к себе. У него был не банальный конъюнктивит, не воспаление третьего века. Оказалось, что это новообразование, которое нужно удалять хирургически. Операцию сделали удачно. Теперь его зовут Лева, он прекрасно видит, стал очень жирным и сладко живет с нами! Спустя еще 2 года произошла подобная ситуация с мамой. Она шла на работу и увидела, что сбили котенка. Мы срочно отвезли его в клинику. У Черного (так стали мы называть кота) оказался перелом бедра, пришлось оперировать. Восстановление после операции длилось полгода. Пытались найти ему семью, но за это время настолько полюбили его, что решили оставить у себя, дав ему новое имя Яша. Он теперь хромает, а его хвостик потерял чувствительность и безжизненно висит, но это не мешает Яше быть довольным жизнью.

На восстановление после операции ушло полгода / Фото Юлии СКОК

Яша перенес очень серьезную операцию после травмы / Фото Юлии СКОК

Хромота не мешает Яше быть довольным жизнью / Фото Юлии СКОК

Наши коты не сразу нашли общий язык, поначалу шипели друг на друга, даже отказывались от еды. Но со временем сдружились и конфликтов больше нет.

Три счастливых кота прекрасно уживаются вместе / Фото Юлии СКОК

Теперь в нашей семье три счастливых кота, которые обрели семью, любовь, заботу! Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло! И, кстати, все операции и лечение проводились в клинике «Айболит», за что им огромное спасибо!

Иногда и котов посещают серьезные раздумья / Фото Юлии СКОК

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 46 Белого, Леву, Яшу и их хозяйку Юлию Скок в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 8 июня, до 11.00 воскресенья, 9 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 6 июня, до 10.00 понедельника, 10 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 45 кошки Кайсы и ее хозяйки Ольги Крайсвитней поступил 381 голос.