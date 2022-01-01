В вечернее время невозможно находиться на улице из-за укусов комаров! Особенно в районе Костанай-2. После работы невозможно прогуляться с детьми. Дети искусаны, у них уже аллергия и сыпь.

Ербулат ОМАРОВ, Костанай

Комментарий

На вопросы «НГ» об устранении комаров в городе ответили в отделе ЖКХ акимата Костаная:

- Службы, занимающейся истреблением комаров, в акимате Костаная в настоящее время не имеется. Для борьбы против комаров физические и юридические лица города обращаются в частном порядке в ТОО, ИП и т. д., имеющие лицензию на проведение дезинсекции (истребление насекомых). В городе находятся 5 дезинфекционных предприятий, находящихся по следующим адресам: ИП «Денисов» (ул. Дулатова 150), ТОО «Медицинская дезинфекция» (ул. Железнодорожная, 44), ТОО «Костанайская дезстанция» (ул. Дощанова, 157), РГП «Национальный центр эспертизы» (пр. Аль-Фараби, 133), ТОО «Санэпидсервис Костаная» (ул. Чехова, 105). Деятельность данных ТОО, ИП находится в введении РГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического контроля по г. Костанаю». Тендеры на истребление комаров в городе Костнае в настоящее время не проводятся. Вопрос о создании службы дезинсекции для истребления комаров, в том числе об иных способах их устранения, находится на рассмотрении в целях ее необходимости.