По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 31 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 64 новорожденных: 34 девочки и 30 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Райана, Сафина, Бибіайша, Адель, Амалия, Варвара, Милана, Агата, Сулейман, Альтаир, Имран, Никита, Леон. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 39;

- умерли 44 человека: 20 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 501 вызов, из них 1 582 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 442;

- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 42 человека, 31 человек доставлен в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 579 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 379 человек, из них поместили 355: 322 мужчин и 33 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области произошло 93 происшествия, в том числе: 1 ЧС природного характера (бруцеллез), 18 пожаров, 62 случая горения, 11 аварийно-спасательных работ. Спасены при АСР 5 человек;

- в областной центр крови обратились 296 человек, 242 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 1 ДТП, в котором травмирован 1 человек;

- разысканы 2 без вести пропавших;

- выявлены 2 527 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.