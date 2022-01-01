В начале марта в Костанае помпезно открыли Центр для дневного пребывания детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. А точнее, наконец-то восстановили здание бывшего детского сада, а потом и бизнес-колледжа по ул. Пушкина, 179. И привели в порядок территорию, которая была в ужасном состоянии более двадцати лет.

Участок земли 70 на 30 шагов «отрезан» с краю от территории детского центра / Фото автора письма

Казалось бы, неравнодушные люди нашего города добились своей цели и прогрессивная общественность должна выдохнуть.

Но вот, проходя мимо этого облицованного современными строительными материалами старого корпуса детского сада, наблюдаешь такую картину. Там, где центральный вход со стороны ул. Пушкина, в сторону ул. Урицкого, находится участок земли, который резко контрастирует с ухоженной территорией центра. Он как бы на территории старого двора детсада, но при этом аккуратно отрезан современным железным ограждением. Там даже еще стоит часть советского бетонного детсадовского забора. Нехилый такой участок, размером семьдесят на тридцать шагов взрослого человека. Я прошла вокруг всего двора в надежде увидеть подобные «дизайнерские решения» еще где-то по краям. Но нет, больше нигде не было подобной креативности!

Когда мы практически со слезами на глазах наблюдали за тем, как разрушается здание детского сада, когда звонили во все колокола, нам более прагматичные сограждане говорили, что вот завалится сад и кто-то построит здесь себе коттедж или магазин. Через годы здание детского сада и площадку привели в порядок. Коттеджа или магазина мы тут пока не видим. Пока…

Один из коттеджей, вокруг соседней школы № 8 / Фото автора письма

Наблюдая за другим образовательным учреждением, что находится через дорогу, а именно школой № 8, видим, как «бедные люди нашего города тянутся к знаниям». Облепили своими халупками двор школы, как пчелы. Как будто в городе нет больше земли!

Коттеджи жадно облепили школу № 8 со всех сторон. Вид сверху / Фото автора письма

На снимке: бледное здание - это школа, а домишки поярче - коттеджи.

И по поводу этого по-барски отрезанного участка от детского центра так и хочется спросить у руководства города, перефразировав детскую песенку: «Это чей, это чей будет дом из кирпичей?»

Татьяна СТЕПАНЮК, Костанай