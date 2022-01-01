В 142-м туре не удалось закрыть сбор для двоих участниц

Этот тур сложился не самым удачным образом. Мы продлевали его сколько могли, но все же 1 259 000 тенге, требуемые для удовлетворения всех заявок, не собрали. Итог сборов показывает сумму 1 013 441 тенге. И это с учетом взноса генерального спонсора проекта ТОО «КазНефть» и значительной суммы, поступившей от продажи календарей «НГ».

Мы хотим разъяснить нашим читателям немаловажную деталь, о которой многие не догадываются. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду - четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора, в четверг - пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник - вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ». Такова технологическая цепочка

Между подведением итогов и публикацией проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

Итоги сборов 142-го тура подведены по состоянию на 22 мая, когда участники предоставили нам выписки с «Каспи-голд».

Добавили до полной суммы

Татьяна Николаевна уже начала курс послеоперационного лечения / Фото Татьяны РУЗАНОВОЙ

64-летней Татьяне РУЗАНОВОй из Костаная требуется лекарственная терапия после замены коленного сустава. Операция столичными хирургами сделана хорошо, но послеоперационных болей не избежать, а успешность восстановления во многом зависит от двигательной активности пациента и приема грамотно подобранных препаратов. Врачи свое дело сделали, рецепты выписали. Татьяна Николаевна старается ходить столько, сколько рекомендовано докторами, принимать лекарства по расписанию не отказывается. Вот только эти препараты по квоте не выдают, покупать их надо за свои деньги. А курс лечения длительный - не менее 8 месяцев, поэтому все расходы выливаются в сумму 259 000 тенге. Одинокой пенсионерке, чья пенсия не дотягивает и до ста тысяч, потратить столько на лекарства не представляется возможным.

В ходе тура на карту Татьяны Рузановой поступило 29 взносов на общую сумму 66 700 тенге. Комиссия решила именно ей полностью закрыть сбор, добавив недостающую сумму. Причина такого решения в том, что люди охотнее дают деньги детям, и у пенсионерки почти нет шансов получить какие-то взносы после окончания тура. Нехватка в размере 192 300 тенге была покрыта из средств, поступивших от продажи фирменных календарей «Нашей Газеты».

- Большое спасибо, если бы не проект, я бы не выпуталась из ситуации, - поблагодарила Татьяна Николаевна. - Завтра же пойду в аптеку и куплю все лекарства. Всех сердечно благодарю за помощь.

У Татьяны Рузановой еще проблемный голеностоп, который врачи менять не будут, но его функционирование придется в течение всей жизни поддерживать медикаментозно. Печально, что наши пенсионеры должны буквально выбирать между покупкой лекарств и полноценным питанием. Остается надеться, что список препаратов, выдаваемых по квоте, со временем будет расти.

Поездка переносится

Аяжан поедет в Астану в начале июля / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП, дополненным спастическим тетрапарезом тяжелой степени и умеренной гидроцефалией. Такие дети нуждаются не только в медикаментозном лечении, но и в регулярных курсах реабилитации. Таких курсов должно быть никак не меньше четырех за год. Каждый год стоимость курсов растет. Сказать, что семьи, где растут дети с инвалидностью, не поспевают за ростом цен, - это ничего не сказать. Курсы настолько дорогие, что и на один-то за год собрать крайне сложно. Что уж говорить о целом пакете курсов за год. Вот и приходится искать дополнительные пути добывания денег на оплату реабилитации. Практически у всех таких семей есть странички в соцсетях, через которые иногда удается делать сборы. Но с каждым годом эта задача становится все труднее. Очевидно, причина в падении благосостояния народа, то есть именно тех простых людей, которые и хотят помочь от чистого сердца. Но возможности неравнодушных анонимных помощников съеживаются, как шагреневая кожа.

В ходе этого, довольно длинного тура для Аяжан поступило 38 взносов на общую сумму 130 405 тенге, тогда как курс реабилитации в столичной клинике «Отей бойдак» стоит 500 000. Нехватка составляла 369 595 тенге. По решению комиссии к сбору для Аяжан были добавлены 200 000 тенге от нашего генерального спонсора и 44 200 тенге, оставшиеся от выручки за календари. Итоговая сумма составила 374 605 тенге.

- Сразу после начала тура у нас произошло очень радостное событие, - поделилась мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Мы получили ключи от квартиры, на которую долго стояли в очереди как многодетная семья. Квартира большая, четырехкомнатная, в микрорайоне Аэропорт, там школа рядом. Всем, кто перечислял нам деньги и проекту «Нужные деньги», выражаем большую благодарность! Сколько собрали денег, мы все их потратим на реабилитацию дочери, поедем в Астану в июле.

Сейчас специалисты, к которым записана Аяжан, ушли в отпуск, поэтому поездка откладывается. Возможно, за это время семье еще удастся собрать недостающие до полной оплаты курса 125 500 тенге. Напоминаем реквизиты карты, на которую можно переводить деньги для помощи Аяжан Наурызбай.

Карта «Каспи» 4400 4302 9439 8216 Сабира М. (бабушка Аяжан).

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Неполная сумма

Дияре для полной оплаты курса не хватает 120 000 тенге / Фото Айнур ЕСТЫБАЕВОЙ

Дияре ЕСТЫБАЕВОЙ из Костаная 2 года 7 месяцев, у нее тоже ДЦП. Если приводить диагноз полностью, то следует добавить такие термины, как «левосторонний гемипарез верхних и нижних конечностей и ретинопатия недоношенных». Без постоянных усилий по реабилитации невозможно поднять на ноги больного ребенка, даже такого перспективного, как Дияра. А про постоянный рост стоимости курсов написано выше. Но мало собрать достаточно денег, нужно еще и подобрать хорошую клинику, методики которой подходят именно этому ребенку. Поэтому родители детей-инвалидов мечутся между разными реабилитационными центрами, пытаясь найти лучший. Сейчас популярной становится реабилитация у доктора Саидова в реацентре Ташкента. Из 700 000 тенге, необходимых на курс, родители Дияры осилили только 200 000, а за помощью в сборе остальных 500 000 тенге обратились в наш благотворительный проект.

В ходе тура для Дияры Естыбаевой поступило 120 взносов на общую сумму 379 836 тенге. То есть, чтобы полностью удовлетворить заявку, не хватает 120 164 тенге.

- Мы очень благодарны за помощь, - сказала мама девочки Айнур ЕСТЫБАЕВА. - Это тоже большая сумма, мы рады, что удалось ее собрать. Поедем в Ташкент все равно, возьмем столько процедур, на сколько денег хватит. Вдруг там лучшая клиника для нашей дочки? Нельзя упустить возможность попробовать. Мы давно мечтаем об этой поездке. Большое спасибо всем добрым людям, если бы не вы, наша мечта о поездке так и не осуществилась бы!

Итак, Дияре не хватает немного. Возможно, что ей еще будут поступать взносы после закрытия тура, такое в нашем проекте случается довольно часто. Напоминаем реквизиты для перечисления помощи малышке, которой врачи дают очень хорошие прогнозы. У Дияры впереди хорошее будущее, надо только немного помочь.

Карта «Каспи» 4400 4302 7865 5276, Тойжан Е (бабушка Дияры).

Карта привязана к номеру телефона +7-775-466-65-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 143-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.



Фонд проекта «Нужные деньги», 142-й тур