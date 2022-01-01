Благотворительный проект

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Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 142-м туре не удалось закрыть сбор для двоих участниц

Этот тур сложился не самым удачным образом. Мы продлевали его сколько могли, но все же 1 259 000 тенге, требуемые для удовлетворения всех заявок, не собрали. Итог сборов показывает сумму 1 013 441 тенге. И это с учетом взноса генерального спонсора проекта ТОО «КазНефть» и значительной суммы, поступившей от продажи календарей «НГ».

Мы хотим разъяснить нашим читателям немаловажную деталь, о которой многие не догадываются. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду - четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора, в четверг - пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник - вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ». Такова технологическая цепочка

Между подведением итогов и публикацией проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

Итоги сборов 142-го тура подведены по состоянию на 22 мая, когда участники предоставили нам выписки с «Каспи-голд».

Добавили до полной суммы

Татьяна Николаевна уже начала курс послеоперационного лечения / Фото Татьяны РУЗАНОВОЙ

64-летней Татьяне РУЗАНОВОй из Костаная требуется лекарственная терапия после замены коленного сустава. Операция столичными хирургами сделана хорошо, но послеоперационных болей не избежать, а успешность восстановления во многом зависит от двигательной активности пациента и приема грамотно подобранных препаратов. Врачи свое дело сделали, рецепты выписали. Татьяна Николаевна старается ходить столько, сколько рекомендовано докторами, принимать лекарства по расписанию не отказывается. Вот только эти препараты по квоте не выдают, покупать их надо за свои деньги. А курс лечения длительный - не менее 8 месяцев, поэтому все расходы выливаются в сумму 259 000 тенге. Одинокой пенсионерке, чья пенсия не дотягивает и до ста тысяч, потратить столько на лекарства не представляется возможным.

В ходе тура на карту Татьяны Рузановой поступило 29 взносов на общую сумму 66 700 тенге. Комиссия решила именно ей полностью закрыть сбор, добавив недостающую сумму. Причина такого решения в том, что люди охотнее дают деньги детям, и у пенсионерки почти нет шансов получить какие-то взносы после окончания тура. Нехватка в размере 192 300 тенге была покрыта из средств, поступивших от продажи фирменных календарей «Нашей Газеты».

- Большое спасибо, если бы не проект, я бы не выпуталась из ситуации, - поблагодарила Татьяна Николаевна. - Завтра же пойду в аптеку и куплю все лекарства. Всех сердечно благодарю за помощь.

У Татьяны Рузановой еще проблемный голеностоп, который врачи менять не будут, но его функционирование придется в течение всей жизни поддерживать медикаментозно. Печально, что наши пенсионеры должны буквально выбирать между покупкой лекарств и полноценным питанием. Остается надеться, что список препаратов, выдаваемых по квоте, со временем будет расти.

Поездка переносится

Аяжан поедет в Астану в начале июля / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП, дополненным спастическим тетрапарезом тяжелой степени и умеренной гидроцефалией. Такие дети нуждаются не только в медикаментозном лечении, но и в регулярных курсах реабилитации. Таких курсов должно быть никак не меньше четырех за год. Каждый год стоимость курсов растет. Сказать, что семьи, где растут дети с инвалидностью, не поспевают за ростом цен, - это ничего не сказать. Курсы настолько дорогие, что и на один-то за год собрать крайне сложно. Что уж говорить о целом пакете курсов за год. Вот и приходится искать дополнительные пути добывания денег на оплату реабилитации. Практически у всех таких семей есть странички в соцсетях, через которые иногда удается делать сборы. Но с каждым годом эта задача становится все труднее. Очевидно, причина в падении благосостояния народа, то есть именно тех простых людей, которые и хотят помочь от чистого сердца. Но возможности неравнодушных анонимных помощников съеживаются, как шагреневая кожа.

В ходе этого, довольно длинного тура для Аяжан поступило 38 взносов на общую сумму 130 405 тенге, тогда как курс реабилитации в столичной клинике «Отей бойдак» стоит 500 000. Нехватка составляла 369 595 тенге. По решению комиссии к сбору для Аяжан были добавлены 200 000 тенге от нашего генерального спонсора и 44 200 тенге, оставшиеся от выручки за календари. Итоговая сумма составила 374 605 тенге.

- Сразу после начала тура у нас произошло очень радостное событие, - поделилась мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Мы получили ключи от квартиры, на которую долго стояли в очереди как многодетная семья. Квартира большая, четырехкомнатная, в микрорайоне Аэропорт, там школа рядом. Всем, кто перечислял нам деньги и проекту «Нужные деньги», выражаем большую благодарность! Сколько собрали денег, мы все их потратим на реабилитацию дочери, поедем в Астану в июле.

Сейчас специалисты, к которым записана Аяжан, ушли в отпуск, поэтому поездка откладывается. Возможно, за это время семье еще удастся собрать недостающие до полной оплаты курса 125 500 тенге. Напоминаем реквизиты карты, на которую можно переводить деньги для помощи Аяжан Наурызбай.

Карта «Каспи» 4400 4302 9439 8216 Сабира М. (бабушка Аяжан).

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Неполная сумма

Дияре для полной оплаты курса не хватает 120 000 тенге / Фото Айнур ЕСТЫБАЕВОЙ

Дияре ЕСТЫБАЕВОЙ из Костаная 2 года 7 месяцев, у нее тоже ДЦП. Если приводить диагноз полностью, то следует добавить такие термины, как «левосторонний гемипарез верхних и нижних конечностей и ретинопатия недоношенных». Без постоянных усилий по реабилитации невозможно поднять на ноги больного ребенка, даже такого перспективного, как Дияра. А про постоянный рост стоимости курсов написано выше. Но мало собрать достаточно денег, нужно еще и подобрать хорошую клинику, методики которой подходят именно этому ребенку. Поэтому родители детей-инвалидов мечутся между разными реабилитационными центрами, пытаясь найти лучший. Сейчас популярной становится реабилитация у доктора Саидова в реацентре Ташкента. Из 700 000 тенге, необходимых на курс, родители Дияры осилили только 200 000, а за помощью в сборе остальных 500 000 тенге обратились в наш благотворительный проект.

В ходе тура для Дияры Естыбаевой поступило 120 взносов на общую сумму 379 836 тенге. То есть, чтобы полностью удовлетворить заявку, не хватает 120 164 тенге.

- Мы очень благодарны за помощь, - сказала мама девочки Айнур ЕСТЫБАЕВА. -  Это тоже большая сумма, мы рады, что удалось ее собрать. Поедем в Ташкент все равно, возьмем столько процедур, на сколько денег хватит. Вдруг там лучшая клиника для нашей дочки? Нельзя упустить возможность попробовать. Мы давно мечтаем об этой поездке. Большое спасибо всем добрым людям, если бы не вы, наша мечта о поездке так и не осуществилась бы! 

Итак, Дияре не хватает немного. Возможно, что ей еще будут поступать взносы после закрытия тура, такое в нашем проекте случается довольно часто. Напоминаем реквизиты для перечисления помощи малышке, которой врачи дают очень хорошие прогнозы. У Дияры впереди хорошее будущее, надо только немного помочь.

Карта «Каспи» 4400 4302 7865 5276, Тойжан Е (бабушка Дияры).

Карта привязана к номеру телефона +7-775-466-65-29.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 143-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 142-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

Поступления в редакцию:

200 000

генеральный спонсор - ТОО «КазНефть»

Бекзату Шитанову

236 500

выручка от продажи календарей «НГ»

192 300 - Татьяне Рузановой

44 200 - Аяжан Наурызбай

Поступления на личные карты участников: 379 836 + 130 405 + 66 700 = 576 941

350

Руслан С.

Дияре Естыбаевой

8 920

Акшайы О.

Дияре Естыбаевой

1 000

Асель А.

Дияре Естыбаевой

500

Балтабай С.

Дияре Естыбаевой

1 000

Аскар Н.

Дияре Естыбаевой

500

Сауле Н.

Дияре Естыбаевой

5 000

Данияр А.

Дияре Естыбаевой

300

Дiлда Т.

Дияре Естыбаевой

5 000

Светлана Д.

Дияре Естыбаевой

500

Маржанкуль М.

Дияре Естыбаевой

10 000

Кирилл Г.

Дияре Естыбаевой

2 000

Светлана А.

Дияре Естыбаевой

3 000

Сауле Ж.

Дияре Естыбаевой

600

Радмила М.

Дияре Естыбаевой

2 500

Валентина К.

Дияре Естыбаевой

500

Нина Ч.

Дияре Естыбаевой

5 000

Дарья З.

Дияре Естыбаевой

1 000

Татьяна Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Дмитрий Л.

Дияре Естыбаевой

1 700

Олжас М.

Дияре Естыбаевой

200

Дамира Т.

Дияре Естыбаевой

3 000

Акмарал К.

Дияре Естыбаевой

2 000

Кайрат М.

Дияре Естыбаевой

2 000

Айнур Д.

Дияре Естыбаевой

1 000

Наталия К.

Дияре Естыбаевой

1 000

Ляззат Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Екатерина Т.

Дияре Естыбаевой

3 000

Арман С.

Дияре Естыбаевой

1 000

Алина Ш.

Дияре Естыбаевой

1 000

Светлана Б.

Дияре Естыбаевой

1 000

Жанаргуль Н.

Дияре Естыбаевой

1 000

Нурлаш Б.

Дияре Естыбаевой

1 000

Кунсулу З.

Дияре Естыбаевой

1 000

Жазира Т.

Дияре Естыбаевой

1 000

Надежда Н.

Дияре Естыбаевой

2 000

Сандугаш Б.

Дияре Естыбаевой

1 000

Сауле Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Жадыра В.

Дияре Естыбаевой

3 000

Мадина Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Надежда П.

Дияре Естыбаевой

165

Елена Д.

Дияре Естыбаевой

924

Диана Б.

Дияре Естыбаевой

600

Жарас Б.

Дияре Естыбаевой

1 000

Асемгуль К.

Дияре Естыбаевой

500

Екатерина Н.

Дияре Естыбаевой

2 000

Лидия И.

Дияре Естыбаевой

1 000

Айгуль Б.

Дияре Естыбаевой

1 000

Юлия Ю.

Дияре Естыбаевой

5 000

Таиржан С.

Дияре Естыбаевой

700

Сауле Т.

Дияре Естыбаевой

1 000

Эльмира С.

Дияре Естыбаевой

101

Гульжанар Ж.

Дияре Естыбаевой

1 000

Светлана З.

Дияре Естыбаевой

5 000

Наталья Я.

Дияре Естыбаевой

1 000

Камиля С.

Дияре Естыбаевой

1 000

Айгуль О.

Дияре Естыбаевой

10 000

Ляззат Т.

Дияре Естыбаевой

1 000

Айзада Ж.

Дияре Естыбаевой

2 000

Салтанат А.

Дияре Естыбаевой

500

Канат К.

Дияре Естыбаевой

1 000

Амантай К.

Дияре Естыбаевой

1 000

Асель А.

Дияре Естыбаевой

1 000

Шолпан Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Сергей М.

Дияре Естыбаевой

3 913

Данат А.

Дияре Естыбаевой

3 694

Гулнура К.

Дияре Естыбаевой

500

Дарья Т.

Дияре Естыбаевой

1 000

Анна В.

Дияре Естыбаевой

500

Балбопе Б.

Дияре Естыбаевой

1 700

Ильнара Х.

Дияре Естыбаевой

1 000

Дана Р.

Дияре Естыбаевой

1 000

Рустам С.

Дияре Естыбаевой

550

Наталья Я.

Дияре Естыбаевой

1 000

Каракозайым Н.

Дияре Естыбаевой

1 800

Айнур Ж.

Дияре Естыбаевой

2 000

Татьяна Х.

Дияре Естыбаевой

100 000

С карты другого банка

Дияре Естыбаевой

700

Ольга Т.

Дияре Естыбаевой

5 000

Жангельды И.

Дияре Естыбаевой

500

Махаббат П.

Дияре Естыбаевой

1 000

Сабира С.

Дияре Естыбаевой

5 000

Ренат Ж.

Дияре Естыбаевой

1 000

Асхат Р.

Дияре Естыбаевой

1 000

Лариса Б.

Дияре Естыбаевой

999

Айнура С.

Дияре Естыбаевой

2 000

Жайнагуль Н.

Дияре Естыбаевой

1 000

Виталий Б.

Дияре Естыбаевой

2 000

Багила А.

Дияре Естыбаевой

10 000

Гульнара Н.

Дияре Естыбаевой

5 000

Тамерлан Е.

Дияре Естыбаевой

1 000

Елена Д.

Дияре Естыбаевой

1 000

Абай Е.

Дияре Естыбаевой

1 000

Талгатбек Ж.

Дияре Естыбаевой

1 000

Сабина К.

Дияре Естыбаевой

300

Ерасыл К.

Дияре Естыбаевой

5 000

Жандос Т.

Дияре Естыбаевой

720

Вероника Ш.

Дияре Естыбаевой

12 000

Динара Ш.

Дияре Естыбаевой

500

Равиль А.

Дияре Естыбаевой

1 000

Тлектес Ш.

Дияре Естыбаевой

10 000

Светлана А.

Дияре Естыбаевой

2 000

Аскар У.

Дияре Естыбаевой

500

Диас С.

Дияре Естыбаевой

5 000

Турсынай А.

Дияре Естыбаевой

2 000

Асель К.

Дияре Естыбаевой

2 000

Гаухар И.

Дияре Естыбаевой

1 400

Татьяна М.

Дияре Естыбаевой

1 000

Мурат А.

Дияре Естыбаевой

2 000

Наталья К.

Дияре Естыбаевой

3 000

Оксана М.

Дияре Естыбаевой

1 000

Ибагуль Б.

Дияре Естыбаевой

15 000

Арыстан Е.

Дияре Естыбаевой

1 000

Абай С.

Дияре Естыбаевой

5 000

Тамерлан Е.

Дияре Естыбаевой

1 000

Максим Д.

Дияре Естыбаевой

20 000

Бахиткуль У.

Дияре Естыбаевой

1 000

Тлектес Ш.

Дияре Естыбаевой

500

Жазира Т.

Дияре Естыбаевой

1 000

Роман Б.

Дияре Естыбаевой

5 000

Вячеслав Л.

Дияре Естыбаевой

 100

Акбота Ж.

Аяжан Наурызбай

 4 000

ANYTOCARD_VISA

Аяжан Наурызбай

 1 500

Гульдана М.

Аяжан Наурызбай

 170

Аршат А.

Аяжан Наурызбай

 500

Сергей К.

Аяжан Наурызбай

 500

Сергей К.

Аяжан Наурызбай

 20 000

Екатерина И.

Аяжан Наурызбай

 500

Сергей К.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Шаттык Н.

Аяжан Наурызбай

 500

Сергей К.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Гульдана М.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Ерболат У.

Аяжан Наурызбай

 500

Акбота Ж.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Наталья Я.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Тлектес Ш.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Амантай К.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Юлия Ю.

Аяжан Наурызбай

 500

Александр М.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Динара Т.

Аяжан Наурызбай

 2 235

Данил К.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Акбота Ж.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Юлия Ю.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Ренат А.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Светлана Ш.

Аяжан Наурызбай

 400

Наталья Я.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Ренат Ж.

Аяжан Наурызбай

 500

Нина Б.

Аяжан Наурызбай

 36 000

Данияр С.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Ибагуль Б.

Аяжан Наурызбай

 5 000

FT*skinshack

Аяжан Наурызбай

 1 000

Максим Д.

Аяжан Наурызбай

 500

Акбота Ж.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Тлектес Ш.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Урстем М.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Роман Б.

Аяжан Наурызбай

 8 000

Яна М.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Вячеслав Л.

Аяжан Наурызбай

 8 000

С карты другого банка

Аяжан Наурызбай

5 000 

Вячеслав Л.

Татьяне Рузановой

1 000 

Роман Б.

Татьяне Рузановой

1 000 

Тлектес Ш.

Татьяне Рузановой

10 000 

С карты другого банка

Татьяне Рузановой

1 000 

Максим Д.

Татьяне Рузановой

1 000 

Спартак А.

Татьяне Рузановой

1 000 

Абай С.

Татьяне Рузановой

3 000 

Оксана М.

Татьяне Рузановой

2 000 

Лидия И.

Татьяне Рузановой

2 000 

Алексей К.

Татьяне Рузановой

10 000 

С карты другого банка

Татьяне Рузановой

5 000 

Татьяна Т.

Татьяне Рузановой

1 000 

Наталья Ф.

Татьяне Рузановой

2 000 

Елена Р.

Татьяне Рузановой

2 000 

Татьяна Х.

Татьяне Рузановой

2 000 

Юлия З.

Татьяне Рузановой

2 000 

Ксения Д.

Татьяне Рузановой

3 000 

Алексей К.

Татьяне Рузановой

500 

Лариса Ч.

Татьяне Рузановой

500 

Михаил У.

Татьяне Рузановой

1 500 

Елена В.

Татьяне Рузановой

1 000 

Вадим К.

Татьяне Рузановой

1 000 

Марина К.

Татьяне Рузановой

300 

Надежда К.

Татьяне Рузановой

1 500 

Альмира А.

Татьяне Рузановой

1 000 

Ильяс У.

Татьяне Рузановой

2 000 

Юлия Г.

Татьяне Рузановой

2 700 

Анаит Х.

Татьяне Рузановой

700 

Саида Г.

Татьяне Рузановой

Итого: 1 013 441

 