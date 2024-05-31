Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но публикации историй о том, как бездомыши нашли приют будут продолжаться еще не один номер «НГ». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования и победитель получит заслуженный приз.

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту. Первое пришло с адреса, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало. Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. Для того чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов. Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 45 - кошка Кайса и ее хозяйка Ольга КРАЙСВИТНЯЯ.

Кайса - настоящая леди / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

И снова в нашем конкурсе история о клятве, которую люди дают себе сами после потери любимца. И о том, как сама жизнь подводит их к нарушению этой клятвы во благо другой маленькой жизни и на радость себе.

Мазут очень тяжело отмывался с кошачьей шерсти / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

- Мы с мужем тяжело переживали потерю любимой кошки, которая прожила у нас 15 лет, и поклялись страшной клятвой, что никогда и никого из животных брать не будем, - рассказывает Ольга. - Но как-то уже поздней осенью увидели возле одного промпредприятия, среди маслянистых луж, какой-то невообразимо грязный комок, который при более близком рассмотрении оказался выброшенным кем-то достаточно большим котенком. И надо ли говорить, что наши сердца дрогнули. Кошечка (а это была девочка) была очень истощена. В ветлечебнице нам очень помогли, но предупредили, что кошка больна и, возможно, не выживет, но нас уже было не остановить. Мы только еще горячее захотели спасти ее любой ценой и подарить ей лучшую жизнь.

Вот такая скандинавская красавица получилась из грязного найденыша / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Ушло много трудов, чтобы просто увидеть, какого она цвета (даже запечатлели этот момент на фото через несколько дней, мазут отмывается с трудом). А сколько сил физических и душевных было затрачено, чтобы ее выходить...

Что белее? Снег или шубка Кайсы? / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Но наши усилия вернулись сторицей. Из гадкого утенка получилось такое великолепное животное! У нее скандинавская внешность и скандинавское же имя Кайса.

Кайса в поисках лучшего фона для своей красоты / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Роскошь в чистом виде / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

С появлением Кайсы наша жизнь совершенно изменилась, мы получаем так много любви от такого маленького сердца! Кайсе постоянно необходим тактильный контакт: стоит только сесть (или лечь), как она уже на руках. Она всегда рядом со своим теплом и ласковым мурчаньем. Из наших рук она готова есть абсолютно все: от кусочка торта до огурца.

Игрушки приносят не только собаки / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Кайса любит наблюдать за воробьями из окна / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Кайса - настоящая леди, ее основное занятие - постоянный уход за своим внешним видом. Еще одно удивительное, совсем не кошачье свойство: Кайса очень любит свои игрушки, и когда хочет поиграть, то просто приносит игрушку и вручает ее нам. Обычно так делают собаки, но у нас уникальная кошка.

Для Кайсы важен тактильный контакт / Фото Ольги КРАЙСВИТНЕЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 45 кошку Кайсу и ее хозяйку Ольгу Красвитнюю в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 1 июня, до 11.00 воскресенья, 2 июня. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 30 мая, до 10.00 понедельника, 4 июня. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 44 кота Барсика и его хозяйки Марины Ставрианиди поступило 296 голосов.