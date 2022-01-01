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Куда пойти с 30 мая по 5 июня

Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

1 июня,

12.00

Театрализованная игровая программа, посвященная Международному дню защиты детей «Краски детства. «Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка

2 июня,

12.00

Закрытие театрального сезона. Игровая программа «Театральные забавы». «Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

30 мая,

18.30

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

31 мая,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

1 июня,

11.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

2 июня,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

6 июня,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

30 мая,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

31 мая,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

1 июня,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

2 июня,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

30 мая,

11.00

Открытие выставки «Балалар әлемі - мир детей!»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

31 мая,

18.30

Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии

Спортафишка

Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайсар»

Костанай, стадион «Центральный»

1 июня, 19.00