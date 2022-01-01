Аким Костаная поручил освободить улицу Шевченко от рынка «Салтанат», который занимает половину проезжей части, так как это противоречит генеральному плану. Поддерживаете ли вы это решение? Да. Рынку не место на дороге. Улицу Победы очистили, нужно продолжить эту политику.

Да. А еще нужно привлечь к ответственности того, кто разрешил продать там землю.

Нет. Раз уж продали землю, пусть все так и остается. Выкупать ее слишком дорого.

Нет. На рынке 345 торговцев. Кто будет кормить их семьи после ликвидации рынка?

