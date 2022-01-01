Куда пойти с 30 мая по 5 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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1 июня,
12.00
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Театрализованная игровая программа, посвященная Международному дню защиты детей «Краски детства. «Праздник для всех», Ю. Семенова, сказка
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2 июня,
12.00
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Закрытие театрального сезона. Игровая программа «Театральные забавы». «Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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30 мая,
18.30
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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31 мая,
18.30
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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1 июня,
11.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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2 июня,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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6 июня,
11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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30 мая,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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31 мая,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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1 июня,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
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2 июня,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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30 мая,
11.00
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Открытие выставки «Балалар әлемі - мир детей!»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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31 мая,
18.30
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Концерт оркестра русских народных инструментов и солистов филармонии
Спортафишка
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Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Кайсар»
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Костанай, стадион «Центральный»
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1 июня, 19.00
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