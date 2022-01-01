О свалке во дворе домов № 168 по ул. Баймагамбетова и № 100 по ул. Пушкина в Костанае сообщили жители этих домов. В выходные дни они провели здесь субботник.

- Взяли в ПКСК грабли, лопаты, все вычистили, чего наш ПКСК не делал никогда, - сообщила читательница Юлия. - Собрали мусор в мешки, подобрали ветки деревьев и сложили все в одну кучу недалеко от контейнеров. Договаривались заранее с ПКСК, что они вывезут мусор сами. Но теперь нам говорят, что нет людей для погрузки и машин!

Люди возмущены таким отношением, а гора мусора лежит на детской площадке, что мы и увидели во дворе. До контейнеров от кучи - рукой подать.

Ул. Баймагамбетова, 168. Кучу мусора не вывезли после субботника / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку напротив домов №№ 169-171 по ул. Чехова, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали

Ул. Чехова, 169-171. Свалку за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



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