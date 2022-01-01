По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 8 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 50 лет, невесте - 47;

- зарегистрированы 19 разводов;

- зарегистрированы 74 новорожденных: 39 девочек и 35 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Делия, Полина, Регина, Лея, Амели, Мия, Лина, Варвара, Данэлия,Ефим, Эмин, Арнат, Нурислам, Амир-Аки. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 42 года, маме - 44;

- умерли 67 человек: 32 женщины и 35 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 530 вызовов, из них 1 541 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 409;

- поступили 7 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 14 человек, 7 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 603 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 370 человек, из них поместили 297: 269 мужчин и 28 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в области произошли 67 происшествий, в том числе 1 ЧС природного характера (бешенство), 21 пожар, 31 случай горения, 14 аварийно-спасательных работ, 3 оперативные информации, поступившие в УКС. Спасены при АСР 15 человек, из них 8 - дети. При пожаре погиб 1 ребенок;

- за неделю в областной центр крови обратились 260 человек, 195 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разысканы 2 без вести пропавших;

- выявлены 3 137 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 31 водителя, управлявшего ТС в состоянии алкогольного опьянения.