Хочу рассказать об одном случае. Я работаю соцработником. 3 мая, в конце рабочего дня, звонит мне моя подопечная, просит приехать и помочь вызвать скорую помощь. Приезжаю, вызываю. От госпитализации бабушка отказалась (не буду здесь указывать ее имя, не столь это важно). На другой день была в ее районе, позвонила пару раз, узнать, как у нее дела. Телефон сотовый отключен.

На следующий день была Пасха, 5 мая, выходной. Где-то к обеду звоню еще раз на сотку. Телефон снова отключен. Я подняла панику. Позвонила племяннику, который проживает в городе, обрисовала ситуацию, попросила посмотреть ее домашний телефон. И домашний не отвечал. Позвонила в скорую, спросила о возможной заявке после 3 мая. В скорой ответили, что вызов был 4 мая и бабушку госпитализировали в областную больницу. Племянник поехал в областную больницу, бабушки там нет. Звонит мне еще одна родственница бабушки, просит продиктовать фамилию по буквам, потому что в областной больнице просят продиктовать так. Я позвонила в областную. Мне раздраженный мужской голос сказал, что ее нет и спрашивает уже четвертый человек.

Позвонила в приемный покой городской больницы, ее там тоже нет. Вот что думать? Осталось только в железнодорожную и в полицию.

Снова через родственницу узнаем, что она действительно в областной. Едем туда, но заезжаем с другой улицы. Показываю ксерокопию ее удостоверения. Тоже нет.

Девушка в регистратуре спросила, с какой болью она поступила. Среди прочих симптомов была боль за грудиной. «Может, в кардиоцентре». Кардиоцентр находится тут же, во дворе больницы, слава богу, открыт. Спрашиваем. Есть! Ищем палату. Не можем найти палату. Идем на другой этаж. Одна из сотрудниц вызвалась показать нам палату. Заходим в палату. Нет! Возвращаемся. Крикнули, что на другом этаже. Поднимаемся. Уже боимся заходить в палату, потому что думаем, что этот квест не закончится… Нашли!

К чему я это все написала? Просто теперь у меня много вопросов к здравоохранению Костаная.

Спасли, оказали помощь, молодцы! Ну а во всем остальном? Почему такой бардак? В регистратуре в областной больнице все на бумажках! На дворе 21-й век, от нас везде требуют ЭЦП, цифровизация кругом! Человек находится в больнице, никто не может найти. Если скорая привозит в областную больницу и кардиоцентр находится на территории больницы, то почему в регистратуре не знают? Личных вещей при больной нет, зарядки от телефона нет, сотовый разряжен. Почему никого не поставили в известность? У бабушки две сотки. А если бы она умерла, то что бы делали медики?

Это мы еще жители Костаная, в городе ориентируемся и в больницах тоже. И двигались везде на машине. А если бы больную разыскивали жители области?

Татьяна КОКШИНА, Костанай

Комментарий

Пресс-служба Костанайской областной больницы прокомментировала это письмо:

- Областной кардиоцентр не является структурным подразделением КГП «Костанайская областная больница». В должностные обязанности сотрудников не входит владение информацией о пациентах других медицинских организаций.