Меня и других жителей микрорайонов южной части Костаная беспокоит неприятный запах и задымление либо парообразование, которое наблюдается в вечернее время и в выходные дни. Этот дым накрывает 7-й, 8-й и 9-й микрорайоны. Мы считаем, что он распространяется от предприятия, которое находится по ул. Карбышева, 36.

Амиржан КЕРЕЙБАЕВ, Костанай

Комментарий

«НГ» отправила запрос руководителю департамента экологии по Костанайской области Талгату САБИЕВУ из трех пунктов: 1. Куда жители микрорайонов могут направлять свои жалобы? 2. Каков порядок действий граждан, желающих выяснить степень вреда окружающей среде, который наносит данное предприятие? 3. Могут ли ли жители микрорайонов требовать закрытия, либо ограничения деятельности предприятия, не соблюдающего экологические нормы? Если да, то каким образом?

Получили ответ:

«Согласно письму филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Костанайской области», по данному адресу расположено несколько действующих предприятий. Они находятся в промышленной зоне города и осуществляют свою деятельность в соответствии с разрешительными документами. Для объектов промышленной зоны санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющимися объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). Она является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В случае наличия неприятного запаха и задымления жители могут направить свои жалобы в РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области». Конкретный порядок действий для определения степени вреда окружающей среде не предусмотрен. При этом отмечаем, что вред для здоровья и жизни человека, а также окружающей среде контролируется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Приостановка деятельности или лишение (отзыв) положительного заключения государственной экологической экспертизы осуществляется в судебном порядке при выявлении нарушения требований экологического законодательства РК либо при осуществлении деятельности, повлекшем вред для жизни и здоровья человека и окружающей среде».