Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

Прием заявок на конкурс закончен, но у нас в запасе еще много писем от желающих принять в нем участие. Публикации историй о том, как бездомыши нашли приют, будут продолжаться еще не один номер «Нашей Газеты». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования и победитель получит заслуженный приз.

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту.

Первое пришло с адреса brezden.vera@gmail.com, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало.

Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. А для того чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов.

Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 41 - кот Алис и его хозяйка Елена ОНЕГИНА.

Вот такой красавчик вырос / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

И вновь у нас письмо от прежней участницы конкурса Натальи ЗУБКО, в котором она талантливо рассказывает о своих друзьях. Публикуем ее рассказ без изменений, у Натальи явно есть писательские способности.

- Эта история о четвероногом питомце моей коллеги. Заинтересовавшись конкурсом, она попросила написать и о них. В семье Онегиных Елены и Александра долгое время жил кот Рыжик. Его нашли маленьким котенком и взяли, не предполагая, каким воспитанным и интеллигентным котом тот вырастет.

Таким Онегины увидели котенка при первой встрече / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Рыжик долгие годы дарил свою любовь семье, которая была с ним ласковой, оберегая от всех кошачьих невзгод целых 17 лет. Но в 2023 году котика не стало.

Для семьи Онегиных это стало настоящей трагедией, ведь Елена и Александр горячо привязались к Рыжику. Видя удрученное состояние коллеги, я не раз предлагала ей выбить клин клином и завести нового питомца, но та лишь сердито отмахивалась, уж слишком кровоточила рана на сердце.

Но все же спустя несколько месяцев после того, как квартира опустела без четвероногого друга, они решились спасти котенка. Об этом Елену настоятельно попросила бывшая коллега и работодатель, с которой сохранились теплые отношения. После долгих колебаний, уговоров и услышанного рассказа о том, как мучаются от голода кошка и ее котята возле тепловой трубы, семья Онегиных поехала на «смотрины». Тем более что котята были рыжими. Одно лишь условие выдвинула семейная пара: это должна быть кошечка, чтобы никаких сравнений не было с Рыжиком. Их заверили, что именно кошечка и достанется им, ибо к этому моменту судьба мамы-кошки и нескольких котят благополучно решалась в пользу их раздачи в добрые руки.

Елена с рвением взялась за лечение крохи / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Итак, им была вручена маленькая юркая рыженькая девочка с голубыми глазками, получившая кличку Алиса. Осмотр у ветеринара выдал неутешительный вердикт: у малюсенького кошачьего ребенка лишай. Упорства Елене не занимать. Ею всегда преодолеваются все препятствия и трудности, поэтому она с рвением взялась за лечение. Лечение было долгим, сложным, но Алиса излечилась от этой напасти. Ну а дальше?

Алис очень любит купаться / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Дальше Елена часто рассказывала о том, сколько неуемной энергии в Алисе, что это рыжий электровеник, кусачий, прыгучий и жутко любопытный. Девочку полюбили всей душой. Малышка при всей своей непоседливости была ласковой, обожая засыпать сверху на своих человеческих родителях. И все бы было ничего, но Алиса через пару месяцев преподнесла сюрприз, да еще какой! Вместе с ее взрослением стало очевидно, что Алиса - это Алис. Этот факт поверг в ужас Елену и Александра, ведь питомец - любитель купания, и все же коварное превращение не замечалось, а кроме того, осмотры у ветеринаров тоже не вызывали сомнения, ведь врачи не спорили с тем, что хозяева называли котенка Алиской.

«Я держу процесс под контролем!» / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Рядом с мамой хорошо! / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Вы, наверное, подумали, что Алиса стали меньше любить? Э-э-э, нет, друзья! Как можно не любить это рыжее чудо, упитанную шкоду, которую Александр научил подавать лапу. Алис хвостиком ходит за Еленой, помогая той готовиться к занятиям, внимательно наблюдая за процессом приготовления пищи, в общем, он везде и повсюду. Теперь у Елены есть живой будильник, который неизменно будит ее в семь утра, чтобы вместе встретить новый день!

Рыжик и Алис / Фото Елены ОНЕГИНОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 41 кота Алиса и его хозяйку Елену Онегину в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 4 мая, до 11.00 воскресенья, 5 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 2 мая, до 10.00 понедельника, 6 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 40 кота Арчи и его хозяйки Акжан Бекмагамбетовой поступило 538 голосов.