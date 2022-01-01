Куда пойти с 2 по 8 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4 мая,
12.00, 14.00
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«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка. Премьера
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5 мая,
12.00, 14.00
|
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка. Премьера
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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3 мая,
17.00
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«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма
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4 мая,
18.30
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«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
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5 мая,
18.30
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«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
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7 мая,
18.30
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«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
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9 мая,
18.30
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«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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2, 3 мая,
18.30
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«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера
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4 мая,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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4 мая,
17.00
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера
|
5 мая,
12.00
|
«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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8 мая,
17.00
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«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина
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В течение месяца
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«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
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В течение месяца
|
«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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3 мая,
19.30
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Ратович. Retro-концерт. В программе - всеми любимые композиции 80-90-х годов
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6 мая,
18.30
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Концерт Tynda Music. В программе - легендарные саундтреки из «Игры Престолов» и «Властелина колец».
Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
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2 мая,
18.00
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Эстрадно-джазовый оркестр Big Band. Концерт, посвященный Международному дню джаза. Главный дирижер - заслуженный деятель культуры РК Александр Евсюков
Спортафишка
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Жетысу»
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Костанай, «Тобыл Арена»
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4 мая, 16.30
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