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Куда пойти с 2 по 8 мая

Потехе - час!

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Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 мая,

12.00, 14.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка. Премьера

5 мая,

12.00, 14.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка. Премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 мая,

17.00

«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма

4 мая,

18.30

«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия

5 мая,

18.30

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

 

7 мая,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

9 мая,

18.30

«Күс жолы», Ш. Айтматов, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

2, 3 мая,

18.30

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера

4 мая,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

4 мая,

17.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера

5 мая,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

8 мая,

17.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика. Премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

3 мая,

19.30

Ратович. Retro-концерт. В программе - всеми любимые композиции 80-90-х годов

 

6 мая,

18.30

Концерт Tynda Music. В программе - легендарные саундтреки из «Игры Престолов» и «Властелина колец».

Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

2 мая,

18.00

Эстрадно-джазовый оркестр Big Band. Концерт, посвященный Международному дню джаза. Главный дирижер - заслуженный деятель культуры РК Александр Евсюков

Спортафишка

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Жетысу»

Костанай, «Тобыл Арена»

4 мая, 16.30