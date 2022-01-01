Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании АНК пообещал принять меры правового воздействия к СМИ и блогерам, которые нагнетают истерию вокруг паводка. Правильно ли это? Да. В такое трудное время народ должен сплотиться и всецело доверять власти.

Да. Такие сообщения СМИ и блогеров порождают социальную депрессию.

Да. Такие сообщения создают иллюзию утраты контроля госорганов над ситуацией.

Нет. Казахстанцы имеют право высказывать мнение о причинах происходящего в стране.

