Ходить, и чтобы без боли
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 142-м туре помогаем двум девочкам и пенсионерке
Благодаря тому, что удалось закрыть сбор на вертикализатор для Бекзата Шитанова, комиссия сочла возможным взять в очередной тур троих участников. Чтобы удовлетворить все заявки, нужно собрать 1 259 000 тенге.
Все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.
Столица ждет
Для Аяжан реабилитация в Астане - еще один шаг в развитии / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ
6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная уже знакома нашим читателям, она участвовала в 120-м и 136-м турах проекта. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия.
Преждевременное появление на свет не могло не отразиться на здоровье девочки, кроме того, еще во внутриутробном периоде у нее была задержка развития. Сразу после рождения поставили несколько неутешительных диагнозов «церебральная ишемия, врожденная пневмония» и другие. Первый месяц жизни прошел в стационаре, иначе ребенку с такими нарушениями здоровья было не выжить. Сразу после выписки поставили на неврологический учет, а в возрасте 1 год и 3 месяца был поставлен диагноз и настоятельно рекомендовано дальнейшее лечение и регулярные реабилитации.
Аяжан проходила реабилитационные курсы в Костанае и Астане. У нее есть небольшие результаты, хотя еще очень многим, что умеют делать ее сверстники, девочка не смогла овладеть. Она по-прежнему не ползает, не переворачивается, но уже может сидеть с поддержкой спины, если ее усадить. Аяжан стала больше понимать обращенную речь, немного увеличила свой словарный запас и может дать понять, что она хочет. Чем больше курсов пройдет Аяжан, тем больше навыков она освоит.
- У нас снова назначен курс в Астане, в клинике «Отей бойдак», - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Там такие хорошие специалисты работают, тяжелых детей поднимают! И мы не теряем надежды на то, что наша дочь начнет ходить. Но нужны курсы реабилитации как можно чаще. У нас многодетная семья, и жить становится все тяжелее. Самим нам не справиться. Пожалуйста, помогите Аяжан поехать на реабилитацию!
Курс реабилитации в клинике «Отей бойдак» стоит 500 000 тенге.
Доходы семьи: зарплата отца - 85 000 тенге, пособие по многодетности - 59 100, АСП - 50 000. Пособие Аяжан по инвалидности - 130 000 тенге. Аяжан - четвертый ребенок в семье. Кроме нее, нужно кормить, одевать, учить еще троих. Семья живет в выделенном акиматом 2-комнатном доме с печным отоплением, то есть ко всем расходам прибавляются еще и траты на уголь и дрова.
Карта «Каспи» 4400 4302 9439 8216 Сабира М. (бабушка Аяжан).
Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.
Карта Народного банка 4444 8226 2260 9082 Гульдана М.
Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-55-91.
Путь в Ташкент
Дияре нужно поехать в Ташкент к доктору Саидову / Фото Айнур ЕСТЫБАЕВОЙ
Дияра ЕСТЫБАЕВА из Костаная впервые участвует в «Нужных деньгах». Девочке сейчас 2 года 7 месяцев, у нее такой частый для нашего проекта диагноз «ДЦП». А к основному диагнозу еще и уточнение «левосторонний гемипарез верхних и нижних конечностей». Это значит, что левая рука и левая нога у малышки не работают как нужно. Помимо этого, у девочки ретинопатия недоношенных, что влечет очень серьезные проблемы со зрением.
К сожалению, как бы ни старались врачи спасать недоношенных детей, но они не всесильны. Если природе не хватило времени на полноценное развитие у плода определенных органов и систем, то после рождения эти проблемы все равно проявятся. Дияра родилась на 25-й неделе с весом всего 718 г. Первые три месяца свой жизни она провела в стационаре, а поскольку легкие у таких новорожденных не могут справляться со своей задачей, два месяца - под аппаратом ИВЛ. По поводу ретинопатии девочка была прооперирована офтальмологами. А вот над двигательными функциями придется еще долго работать.
По сравнению с другими детьми, страдающими ДЦП, Дияра выглядит более благополучным пациентом, врачи дают очень хорошие прогнозы относительно ее будущего. Уже сейчас девочка неплохо ходит с поддержкой, только хромает на левую ногу. Левая рука почти не работает, но доктора уверяют, что это дело времени и регулярных занятий, нормализация двигательных функций руки достижима.
Дияра проходила курсы реабилитации в Костанае и Астане, а теперь семья хочет отвезти дочь в Ташкент, к доктору Жамшиду Саидову.
- Врачи нам сказали, что у дочери все будет хорошо, если регулярно реабилитацию проходить, - делится мама девочки Айнур ЕСТЫБАЕВА. - Единственное, что у нее может остаться, - легкая хромота. Недавно узнали про ташкентского невропатолога, который хорошо помогает детям с ДЦП, записались к нему в клинику. Там будет окно в конце мая - начале июня. Курс стоит 700 000 тенге, но мы сами больше 200 тысяч собрать не сможем. Просим помощи в вашем проекте и надеемся, что наша девочка получит хорошую реабилитацию в Ташкенте.
Итак, с учетом того, что семья предполагает 200 000 тенге собрать самостоятельно, в рамках проекта необходимо аккумулировать 500 000 тенге.
Доходы семьи: зарплата папы - 250 000, пособие Дияры по инвалидности - 130 000 тенге. В семье всего четверо детей, один из них - студент. Жилье съемное - за него семья платит 150 000 тенге в месяц без учета коммунальных услуг.
Карта «Каспи» 4400 4302 7865 5276 Тойжан Е. (бабушка Дияры).
Карта привязана к номеру телефона +7-775-466-65-29.
Послеоперационное лечение
После замены сустава требуется длительная лекарственная терапия / Фото Татьяны РУЗАНОВОЙ
64-летняя Татьяна РУЗАНОВА из Костаная участвовала в 131-м туре «Нужных денег» год назад. Тогда одинокая пенсионерка готовилась к операции по замене сустава, а денег на рекомендованные препараты не было. Сумма, необходимая на покупку лекарств, относительно небольшая, но и такую собрать не все могут, учитывая инфляцию.
Врачи поставили Татьяне Николаевне диагноз «остеоартроз коленного сустава 3-й степени и остеоартроз голеностопного сустава 2-й степени». Причем коленный сустав разрушался на левой ноге, а голеностопный на правой. То есть ни на одну, ни другую ногу нельзя было опираться без боли. Левый коленный сустав был в худшем состоянии, поэтому именно его заменили пациентке в феврале этого года астанинские хирурги.
- Операцию делали под перидуральной анестезией, поэтому я все слышала и осознавала, - рассказала Татьяна Николаевна. - Все продлилось один час. Перенести такую операцию можно, ведь боли не чувствуешь. А вот после операции надо взять волю в кулак. На второй день заставляют вставать на костылях. И на них я проходила полтора месяца. При этом боли постоянно ощущаются. После полутора месяцев на костылях начала ходить с тростью и до сих пор с ней не расстаюсь. Сейчас прохожу реабилитацию. Но доктор в Астане назначил мне таблетки, которые надо принимать непрерывным курсом в течение 8 месяцев. При моих финансах я не могу их приобрести, поэтому вынуждена снова обратиться в «Нашу Газету» за помощью.
Правый голеностопный сустав Татьяне Рузановой менять не будут, его придется всю жизнь поддерживать терапевтическими методами.
Препараты, которые необходимо принимать 8 месяцев, по квоте не выдаются. Это «Остеохорд», «Ферниксил» и «АльфаD3-ТЕВА», на их покупку требуется 259 000 тенге.
Доход Татьяны Николаевны - пенсия 94 000 тенге. Она одинока, никого нет, кто помог бы.
Карта «Каспи» 4400 4302 0013 8367 Татьяна Р.
Карта привязана к номеру телефона +7-778-214-22-87.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.
Помощь, оказанная в рамках 141-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Бекзат Шитанов
|
На вертикализатор
|
509 690
(всего за 4 тура собрано 1 383 046)
|
200 000 - генеральный спонсор ТОО «КазНефть»,
4 500 - выручка от продажи календарей «НГ»
Поступления на карту:
50 000 - Мурат Ж.
36 000 - Данияр С.
30 000 - Айгуль Е.
10 000 - Айгуль Ш.
10 000 - Владимир Д.
10 000 - Самрай Ш.
10 000 - Айман Б.
7 000 - Серик К.
6 700 - Динара Ш.
6 000 - Тимур Х.
5 700 - Сандугаш Т.
5 000 - Татьяна П.
5 000 - Жанара С.
5 000 - Вячеслав Л.
5 000 - Аскар У.
5 000 - Асибек У.
5 000 - Кайсар Ш.
5 000 - Юлия Г.
5 000 - Татьяна П.
5 000 - Татьяна Б.
5 000 - Баурджан К.
5 000 - Олеся З.
5 000 - Джамиля И.
4 400 - Рахима Н.
4 000 - Юлия Б.
3 840 - Кульпан А.
3 500 - Гульнара К.
3 200 - Роза К.
3 000 - Зухра Ч.
3 000 - Динара А.
3 000 - Любовь Л.
2 750 - Самат Ж.
2 560 - Алия И.
2 500 - Кайсар Ш.
2 000 - Айгуль С.
2 000 - Каламкас К.
2 000 - Ерлан И.
2 000 - Татьяна М.
1 500 - Аскар С.
1 000 - Надежда Н.
1 000 - Фариза М.
1 000 - Нургуль Б.
1 000 - Асхат С
1 000 - Жаинара С.
1 000 - Жаинара С.
1 000 - Балмереке С.
1 000 - Роман Б.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Татьяна К.
1 000 - Ольга Л.
640 - Балапан А.
500 - Жаинара С.
500 - Гульдана И.
500 - Юлия К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сергей К.
500 - Сауле С.
200 - Жазира Т.
100 - Елена Д.
100 - Булат У.
|
Адилбек Булат
|
На реабилитацию в клинике «Сакура» (г. Челябинск)
|
393 725
|
Поступления на карту:
28 000 - Михаил С.
27 050 - Мария И.
25 000 - Сергей М.
20 000 - Ляззат Т.
10 000 - Галина К.
10 000 - Жанар T.
10 000 - Анжела Ш.
10 000 - Андрей М.
10 000 - Гульнар С.
10 000 - Берик К.
10 000 - Владимир Д.
5 000 - Аскар У.
5 000 - Актай Б.
5 000 - Гульжан К
5 000 - Махаббат C
5 000 - Жаксыгуль Ш.
5 000 - Жанара Ж.
5 000 - Ирина Ч.
5 000 - Надежда Г.
5 000 - Луиза М.
5 000 - Самат Б
5 000 - Вячеслав Л.
5 000 - Азамат К.
4 500 - Бектас Ж.
4 000 - Сандугаш И.
4 000 - Гульжан Б.
3 500 - Гульмира А.
3 500 - Ербол Б.
3 200 - Асия А.
3 200 - Василя И.
3 000 - Оксана M.
3 000 - Алия Д.
3 000 - Асель K.
3 000 - Елена Т.
3 000 - Ольга В.
3 000 - Анна В.
3 000 - Елена С.
3 000 - Анастасия В.
3 000 - Ольга И.
3 000 - Юлия К
2 600 - Арай Ж.
2 560 - Айгерим Б.
2 525 - Максим M.
2 560 - Серик Б.
2 500 - Асель И.
2 000 - Ирина O.
2 000 - Дана Т.
2 000 - Жанна Б.
2 000 - Диана Б.
2 000 - Бауржан Т.
2 000 - Зухра А.
2 000 - Дина А.
2 000 - Ольга Ж.
2 000 - Дина А.
2 000 - Эльвира А.
2 000 - Юлия K.
2 000 - Айгуль C.
2 000 - Ирина Л.
2 000 - Жанар Б.
2 000 - Сергей П.
2 000 - Ботакоз К.
2 000 - Маржан Х.
2 000 - Асхат P.
2 000 - Гульжан Б
2 000 - Айгуль Б.
2 000 - Кристина P.
1 500 - Юлия С.
1 500 - Алена П.
1 500 - Татьяна М.
1 500 - Сергей К.
1 500 - Елена А.
1 400 - Жанна С.
1 300 - Ербол Б.
1 100 - Вероника T.
1 000 - Галина У.
1 000 - Роман Б.
1 000 - Зухра А.
1 000 - Гульнур Х.
1 000 - Баян И.
1 000 - Адия Т.
1 000 - Кенжегуль Д.
1 000 - Лаура K.
1 000 - Дана Т.
1 000 - Гульшат У.
1 000 - Гульмира Б.
1 000 - Флорида Т.
1 000 - Аружан М.
1 000 - Дана С.
1 000 - Айнур К.
1 000 - Наталья М.
1 000 - Айнур Ш.
1 000 - Саяна Б.
1 000 - Жанат С.
1 000 - с карты другого банка
1 000 - Эльдар И.
1 000 - Ансар К.
1 000 - Анара К.
1 000 - Дея Г.
1 000 - Нургуль Б.
1 000 - Нургуль Б.
1 000 - Жомарт А.
1 000 - Татьяна К.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Асем T.
1 000 - Әйгерім К.
1 000 - Асель И.
1 000 - Ляззат С.
1 000 - Юлиана Ч.
1 000 - Виктория C.
700 - Ирина Ш.
640 - Асем Ж.
600 - Нургуль Б.
500 - Юлдуз P.
500 - Акбота И.
500 - Жарас Б.
500 - Наталья Ч.
500 - Алия Ж
465 - Татьяна K.
300 - Асемгуль Б.
200 - Назгуль Б
125 - Райымбек C.
100 - Жазира Т.
100 - Калбибі Н.
|
Эльдар Алтаев
|
На реабилитацию в зале «Таймас» (Костанай)
|
300 307
|
50 000 - неизвестный читатель
7 000 - выручка от продажи календарей «НГ»
Поступления на карту:
100 000 - С карты другого банка
33 000 - Айдар Р.
20 000 - Ботагоз Ж.
20 000 - Сапар А.
10 000 - Владимир Д.
5 000 - Жанара С.
5 000 - Вячеслав Л.
5 000 - Аскар У.
5 000 - Батима У.
3 000 - Ренат Ж.
3 000 - Азиз К.
2 000 - Нина Я.
2 000 - Елена А.
2 000 - Татьяна Х.
2 000 - Гульнара К.
2 000 - Антон Б.
2 000 - Валентина В.
2 000 - Каракозайым Н.
2 000 - С карты другого банка
1 500 - Сергей К.
1 500 - Татьяна М.
1 500 - Аскар С.
1 300 - Руслан Е.
1 000 - Жомарт А.
1 000 - Ильнара Х.
1 000 - Елена С.
1 000 - Максим П.
1 000 - Айгерим Б.
1 000 - Бердибек Б.
1 000 - Роман Б.
1 000 - Максим Д.
1 000 - Тлектес Ш.
1 000 - Татьяна К.
500 - Айтуган Х.
500 - Айгерим Н.
500 - Мадина К.
500 - Лязат Е.
261 - Нурай Е.
146 - Елена Д.
100 - Бахытжамал А.
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