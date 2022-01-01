В 142-м туре помогаем двум девочкам и пенсионерке

Благодаря тому, что удалось закрыть сбор на вертикализатор для Бекзата Шитанова, комиссия сочла возможным взять в очередной тур троих участников. Чтобы удовлетворить все заявки, нужно собрать 1 259 000 тенге.

Все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Столица ждет

Для Аяжан реабилитация в Астане - еще один шаг в развитии / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная уже знакома нашим читателям, она участвовала в 120-м и 136-м турах проекта. У девочки ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, умеренная гидроцефалия.

Преждевременное появление на свет не могло не отразиться на здоровье девочки, кроме того, еще во внутриутробном периоде у нее была задержка развития. Сразу после рождения поставили несколько неутешительных диагнозов «церебральная ишемия, врожденная пневмония» и другие. Первый месяц жизни прошел в стационаре, иначе ребенку с такими нарушениями здоровья было не выжить. Сразу после выписки поставили на неврологический учет, а в возрасте 1 год и 3 месяца был поставлен диагноз и настоятельно рекомендовано дальнейшее лечение и регулярные реабилитации.

Аяжан проходила реабилитационные курсы в Костанае и Астане. У нее есть небольшие результаты, хотя еще очень многим, что умеют делать ее сверстники, девочка не смогла овладеть. Она по-прежнему не ползает, не переворачивается, но уже может сидеть с поддержкой спины, если ее усадить. Аяжан стала больше понимать обращенную речь, немного увеличила свой словарный запас и может дать понять, что она хочет. Чем больше курсов пройдет Аяжан, тем больше навыков она освоит.

- У нас снова назначен курс в Астане, в клинике «Отей бойдак», - говорит мама Аяжан Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Там такие хорошие специалисты работают, тяжелых детей поднимают! И мы не теряем надежды на то, что наша дочь начнет ходить. Но нужны курсы реабилитации как можно чаще. У нас многодетная семья, и жить становится все тяжелее. Самим нам не справиться. Пожалуйста, помогите Аяжан поехать на реабилитацию!

Курс реабилитации в клинике «Отей бойдак» стоит 500 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата отца - 85 000 тенге, пособие по многодетности - 59 100, АСП - 50 000. Пособие Аяжан по инвалидности - 130 000 тенге. Аяжан - четвертый ребенок в семье. Кроме нее, нужно кормить, одевать, учить еще троих. Семья живет в выделенном акиматом 2-комнатном доме с печным отоплением, то есть ко всем расходам прибавляются еще и траты на уголь и дрова.

Карта «Каспи» 4400 4302 9439 8216 Сабира М. (бабушка Аяжан).

Карта привязана к номеру телефона +7-707-336-72-04.

Карта Народного банка 4444 8226 2260 9082 Гульдана М.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-143-55-91.

Путь в Ташкент

Дияре нужно поехать в Ташкент к доктору Саидову / Фото Айнур ЕСТЫБАЕВОЙ

Дияра ЕСТЫБАЕВА из Костаная впервые участвует в «Нужных деньгах». Девочке сейчас 2 года 7 месяцев, у нее такой частый для нашего проекта диагноз «ДЦП». А к основному диагнозу еще и уточнение «левосторонний гемипарез верхних и нижних конечностей». Это значит, что левая рука и левая нога у малышки не работают как нужно. Помимо этого, у девочки ретинопатия недоношенных, что влечет очень серьезные проблемы со зрением.

К сожалению, как бы ни старались врачи спасать недоношенных детей, но они не всесильны. Если природе не хватило времени на полноценное развитие у плода определенных органов и систем, то после рождения эти проблемы все равно проявятся. Дияра родилась на 25-й неделе с весом всего 718 г. Первые три месяца свой жизни она провела в стационаре, а поскольку легкие у таких новорожденных не могут справляться со своей задачей, два месяца - под аппаратом ИВЛ. По поводу ретинопатии девочка была прооперирована офтальмологами. А вот над двигательными функциями придется еще долго работать.

По сравнению с другими детьми, страдающими ДЦП, Дияра выглядит более благополучным пациентом, врачи дают очень хорошие прогнозы относительно ее будущего. Уже сейчас девочка неплохо ходит с поддержкой, только хромает на левую ногу. Левая рука почти не работает, но доктора уверяют, что это дело времени и регулярных занятий, нормализация двигательных функций руки достижима.

Дияра проходила курсы реабилитации в Костанае и Астане, а теперь семья хочет отвезти дочь в Ташкент, к доктору Жамшиду Саидову.

- Врачи нам сказали, что у дочери все будет хорошо, если регулярно реабилитацию проходить, - делится мама девочки Айнур ЕСТЫБАЕВА. - Единственное, что у нее может остаться, - легкая хромота. Недавно узнали про ташкентского невропатолога, который хорошо помогает детям с ДЦП, записались к нему в клинику. Там будет окно в конце мая - начале июня. Курс стоит 700 000 тенге, но мы сами больше 200 тысяч собрать не сможем. Просим помощи в вашем проекте и надеемся, что наша девочка получит хорошую реабилитацию в Ташкенте.

Итак, с учетом того, что семья предполагает 200 000 тенге собрать самостоятельно, в рамках проекта необходимо аккумулировать 500 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата папы - 250 000, пособие Дияры по инвалидности - 130 000 тенге. В семье всего четверо детей, один из них - студент. Жилье съемное - за него семья платит 150 000 тенге в месяц без учета коммунальных услуг.

Карта «Каспи» 4400 4302 7865 5276 Тойжан Е. (бабушка Дияры).

Карта привязана к номеру телефона +7-775-466-65-29.

Послеоперационное лечение

После замены сустава требуется длительная лекарственная терапия / Фото Татьяны РУЗАНОВОЙ

64-летняя Татьяна РУЗАНОВА из Костаная участвовала в 131-м туре «Нужных денег» год назад. Тогда одинокая пенсионерка готовилась к операции по замене сустава, а денег на рекомендованные препараты не было. Сумма, необходимая на покупку лекарств, относительно небольшая, но и такую собрать не все могут, учитывая инфляцию.

Врачи поставили Татьяне Николаевне диагноз «остеоартроз коленного сустава 3-й степени и остеоартроз голеностопного сустава 2-й степени». Причем коленный сустав разрушался на левой ноге, а голеностопный на правой. То есть ни на одну, ни другую ногу нельзя было опираться без боли. Левый коленный сустав был в худшем состоянии, поэтому именно его заменили пациентке в феврале этого года астанинские хирурги.

- Операцию делали под перидуральной анестезией, поэтому я все слышала и осознавала, - рассказала Татьяна Николаевна. - Все продлилось один час. Перенести такую операцию можно, ведь боли не чувствуешь. А вот после операции надо взять волю в кулак. На второй день заставляют вставать на костылях. И на них я проходила полтора месяца. При этом боли постоянно ощущаются. После полутора месяцев на костылях начала ходить с тростью и до сих пор с ней не расстаюсь. Сейчас прохожу реабилитацию. Но доктор в Астане назначил мне таблетки, которые надо принимать непрерывным курсом в течение 8 месяцев. При моих финансах я не могу их приобрести, поэтому вынуждена снова обратиться в «Нашу Газету» за помощью.

Правый голеностопный сустав Татьяне Рузановой менять не будут, его придется всю жизнь поддерживать терапевтическими методами.

Препараты, которые необходимо принимать 8 месяцев, по квоте не выдаются. Это «Остеохорд», «Ферниксил» и «АльфаD3-ТЕВА», на их покупку требуется 259 000 тенге.

Доход Татьяны Николаевны - пенсия 94 000 тенге. Она одинока, никого нет, кто помог бы.

Карта «Каспи» 4400 4302 0013 8367 Татьяна Р.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-214-22-87.



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Помощь, оказанная в рамках 141-го тура