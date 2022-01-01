По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 77 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 57;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 36 девочек и 37 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Дибра, Сара, Селин, Злата, Агата, Миланна, Мирослава, Имран, Рустам, Демид, Элиф, Даниал, Мирон, Иван, Марсель, Эбилмансур. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19. Самому зрелому папе - 43 года, маме - 42;

- умерли 55 человек: 21 женщина и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 248 вызовов, из них 1 543 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 431;

- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, 19 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 565 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 380 человек, из них поместили 301: 266 мужчин и 35 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за прошедшую неделю в областной центр крови обратились 514 человек, 387 из них стали донорами.