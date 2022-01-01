О свалке во дворе общежития для студентов по ул. Пушкина, 140/1 сообщила «НГ» жительница Костаная Зинаида ЕГОРОВА. Она рассказала, что всю зиму рядом с мусорными контейнерами разбросан мусор.

- Всю зиму такое безобразие! - возмущается читательница.

Зима давно закончилось, но безобразие так и осталось, как мы убедились на месте. Контейнеры пустые, но рядом с ними - кучи мусора.

Ул. Пушкина, 140/1. Свалку во дворе студенческого общежития убирают все зиму и весну / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 40 «А» по пр. Аль-Фараби, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. Она стала еще больше, теперь за футбольными воротами, расположенными на детской площадке, стена из мусора. И на этом ужасном фоне дети играют.

Ул. Каирбекова. 71. Свалка рядом с детской площадкой за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мы также проверили теплотрассу во дворе дома № 71 по ул. Каирбекова, о которой писали две недели назад. Ее пока не изолировали. Надеемся, что к следующему отопительному сезону, когда мы снова начнем нашу рубрику, эти трубы утеплят.

Ул. Каирбекова, 71. Теплотрассу еще не изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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