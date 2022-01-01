Я гражданин РФ, но уже 8 лет живу в Казахстане. Имею ВНЖ до 2026 года. Обращался в районный ЦОН, чтобы получить гражданство РК, но мне сказали, что для этого нужно обязательно предоставить загранпаспорт РФ. Действительно ли он нужен россиянину для получения гражданства РК?

Михаил ВОЛКОВ, с. Боровское, Мендыкаринский район

Комментарий

На вопрос отвечает начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ:

- Согласно приказу МВД РК № 85 «Правила приема, оформления и рассмотрения органами внутренних дел ходатайств (заявлений) по вопросам приема в гражданство РК и восстановления в гражданстве РК, в том числе в упрощенном (регистрационном) порядке», при обращении в ЦОНы граждан РФ, которые хотят получить гражданство РК, мы предоставляем перечень необходимых документов и рекомендуем при отсутствии задокументироваться загранпаспортом этой страны, так как в последующем он необходим для оформления выхода из гражданства России в посольстве этого государства.

Вероятно, какие-то необходимые для получения гражданства РК документы автор вопроса не предоставил, поэтому ему и порекомендовали задокументироваться загранпаспортом РФ, как пояснили в ЦОНе Мендыкаринского района, сотрудник, который консультировал Волкова, сейчас уволился, а к новому сотруднику он не обращался.

В соответствии с соглашениями от 26 февраля 1999 года, под упрощенный порядок приема в гражданство РК подпадают граждане России, Беларуси и Кыргызстана. Для этого гражданам этих стран нужно обратиться с ходатайством (заявлением) на имя начальника ДП областей и одновременно к должностному лицу государства прибытия, принимающему решения по вопросам гражданства, с нотариально удостоверенным письменным отказом от иностранного гражданства.

К ходатайству (заявлению) приобщаются следующие документы: анкета-заявление, автобиография, нотариально удостоверенное заявление об отказе от прежнего гражданства, четыре фотографии размером 3,5х4,5 см, копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего принадлежность к гражданству одной из стран-участниц соглашения, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и браке, документ об уплате госпошлины (1 МРП - 3 692 тенге) или освобождении от ее уплаты, документ, подтверждающий наличие одного из условий, необходимых для принятия гражданства в упрощенном порядке. Также необходимо предоставить копии свидетельства о рождении, паспорта, другого документа, подтверждающего рождение на территории РК, копия страницы паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства до 21 декабря 1991 года на территории стороны приобретаемого гражданства или справка компетентного органа об этом, копия свидетельства о браке, о рождении или иной документ, подтверждающий родственные связи с гражданином РК.