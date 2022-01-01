На участке улицы 40 лет Октября в городе Тобыле, от улицы Тауелсиздик до перекрестка с улицей Механизаторов, отсутствует твердое покрытие и есть ямы шириной около 2 м и глубиной 15-20 см. Это создает неудобства, повышает риск повреждения имущества и подвергает опасности граждан. Когда сделают ямочный ремонт дороги?

Досан ЖАМБУР, Тобыл

Комментарий

На запрос «НГ» ответила и. о. руководителя отдела строительства акимата Костанайского района Вероника БОЙЧЕНКО:

- В связи с проведением инженерно-коммуникационной инфраструктуры на новые микрорайоны Астана и Байтерек по улице 40 лет Октября велось строительство внеплощадочных канализационных сетей и КНС, данный объект строительства еще не закончен и не введен в эксплуатацию. На текущее время договор с подрядной организацией расторгнут. Планируется проведение конкурсных процедур для завершения объекта строительства.