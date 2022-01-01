О свалке во дворе дома № 40 «А» по пр. Аль-Фараби сообщила «НГ» жительница Костаная Елена САБИТОВА.

- Почему-то вспоминаются потемкинские деревни, когда смотришь на эту свалку, - посетовала она. - С внешней стороны мусор весь в контейнерах, все чистенько и аккуратно. Но загляните за контейнеры, и вы неприятно удивитесь. Огромная куча всякого хлама буквально зажата между мусорными баками и спортивной площадкой!

По указанному адресу мы увидели чистенькие контейнеры и свалку за ними, которую с первого взгляда и не разглядишь. С одного бока паркуются машины, поэтому ее действительно не очень хорошо видно. Но как только присмотришься - впечатлишься не на шутку. Горы мусора практически ползут на спортплощадку.

Пр. Аль-Фараби, 40 «А». Гора мусора рядом с детской площадкой во дворе дома / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 85 по ул. Амангельды, о которой мы писали две недели назад, стала намного меньше, но полностью ее так и не убрали.

Ул. Амангельды, 85. Свалку почти убрали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…но за контейнерами она скапливается снова / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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