О нескольких голых участках на одной теплотрассе рядом с домом № 71 по ул. Каирбекова сообщил «НГ» житель Костаная Даулет ИБРАЕВ. По его словам, он часто играет здесь с внуками.

- Оголенная труба проходит прямо по детской площадке, - сказал Ибраев. - Некоторые участки выходят за ее пределы. В общем, голых мест много и в разных местах теплотрассы.

Ул. Каирбекова, 71. Эти трубы проходят по детской площадке... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а этот оголенный участок - рядом с ней / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 91 по ул. Дулатова, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК закрыли жестью. Во дворе мы встретили читательницу, которая сообщала об этой теплотрассе. «Просто отлично заковали в металл!» - радостно сказала она.

Ул. Дулатова, 91. Теплотрассу «заковали в металл» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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