Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

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Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 39 - кошачья банда Ларисы и Геннадия ДЕМЧЕНКО.

Благородный перс Степан / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Впервые в нашем конкурсе мы получили письмо не от непосредственных участников, а от их подруги Натальи ЗУБКО, которая рассказала про своих друзей и назвала свой рассказ «История о кошачьем государстве и маленьком человеческом подвиге». Впрочем, читайте сами.

- Мы с котом Степаном - участники конкурса под номером 28. Думаю, что теперь многие с нами заочно знакомы. А пишу я эту историю не для того, чтобы напомнить о себе, хочу рассказать о моей удивительной приятельнице Ларисе и об их с супругом Геннадием питомцах. Удивительна она щедростью души, добротою и милосердием. Лариса скромна, поэтому не напишет о себе, а поведать о ее маленьком человеческом подвиге очень хочется.

Первый питомец красавец Степан появился у них 15 лет назад. В одночасье стал любимцем, получая огромное количество внимания и комплиментов от всех, кто видел этого благородного перса. Но недолго он оставался пушистым царем в квартире семьи. Однажды на даче у Ларисы и Геннадия появился огненно-рыжий кот. Кот был старым, беззубым, с грыжей, свищом на лапе, но это не остановило их, они забрали кота к себе.

Рыжик уже отправился на радугу / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Так у них появился Рыжик, который, несмотря на старость и немощь, быстро показал Степану, кто теперь главный на общей территории. Боевые действия развернулись нешуточные! Клочья шерсти, душераздирающие вопли стали неотъемлемой частью семейной жизни приятельницы. Чтобы примирить котов и вернуть гармонию в дом, было принято решение поделить квартиру на два кошачьих государства: в одной комнате воцарился Степан, во второй - Рыжик. «Подданные» Лариса и Геннадий выдохнули: план сработал. Жизнь пошла своим чередом, Рыжик совсем состарился и ушел на радугу, оставив Степана снова главным в доме.

Такой Фифа была в первые дни спасения / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

А такой гламурной красавицей она стала / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Чтобы отвлечь супругу от тоски по Рыжику, Геннадий принес в дом нового найденыша, который тоже пришел на дачу. Очередная жительница оказалась худенькой кошечкой, которую назвали Фифой. То ли девичьи чары растопили сердце Степана, то ли он тоже стал стареть и, как следствие, становиться сентиментальным, но тощего заморыша он принял как родного.

Худенький испуганный чертенок Зося / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Королева царства кошачьих Зося / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Время шло, на даче снова появился котенок. Черненький чертенок оказался девочкой. Поначалу Лариса и Геннадий противились очевидному, что снова станут родителями, но вскоре Зося, а именно так окрестили малышку, гармонично вписалась в компанию Фифы и Степана.

Озорная и игривая Зося в одночасье расшевелила флегматичного Степу и жеманную Фифу, ну а жизнь потекла своим чередом. До той поры, пока на даче не появилась кошка с котятами. Первое их появление было ознаменовано кражей века: кошка стянула приготовленный Геннадием шашлык и, сверкнув зелеными глазами, ретировалась вместе с бандитами-детишками. Видимо, шашлык был мастерски приготовлен, потому что уже на следующий день после нашествия кошачьей банды Лариса и ее супруг обнаружили их в дачном домике.

Афанасий. Когда понял, что сорвал по жизни куш / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Банда отличалась диким нравом, но упорно приходила все лето на дачу. Нужно было решать, что делать с котятами. Одного из четырех удалось пристроить в добрые руки, двое и их мамочка сбежали при очередной попытке поймать их с благой целью, а вот один остался. Назвали его Афанасием. Думаю, вы все догадались, что стало с Афанасием? Да, он припеваючи живет среди дружной кошачьей семьи, наслаждаясь любовью своих человеческих родителей Ларисы и Геннадия.

Мужской досуг / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Подруга вместе с мужем врачуют, холят, лелеют своих «деток», а они неизменно награждают их урчанием в унисон, смешными проделками и кошачьей благодарностью за спасенные жизни. Зная, сколько сил, энергии, любви, заботы они дарят своим питомцам, неизменно восхищаюсь их решением: для меня взять заботу и ответственность о пяти четвероногих - это маленький человеческий подвиг.

Вот такой вам крендель / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Может, со мною кто-то не согласится, но именно такие поступки и есть те крючки, благодаря которым наша Земля еще не сошла с орбиты, удерживаемая человечностью и гуманностью. Скоро дачный сезон, и зная, какое большое и доброе сердце у Ларисы, какой чуткий человек Геннадий, я думаю, что у этой истории обязательно будет продолжение...

Дачная банда / Фото Ларисы ДЕМЧЕНКО

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 39 кошачью банду Ларисы и Геннадия Демченко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 20 апреля, до 11.00 воскресенья, 21 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 18 апреля, до 10.00 понедельника, 22 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 38 кота Кузи и его хозяйки Олбике Кенжебаевой поступило 396 голосов и 5 купонов.