Благотворительный проект

В такое трудное время…

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 141-м туре сборы сделаны вопреки тяжелой ситуации в области

Мы помогли всем троим мальчикам, участвовавшим в туре. Одному из них на момент подведения итогов не хватает совсем чуть-чуть. Полагаем, это скоро будет исправлено, поэтому сборы считаем оконченными.

Мы хотим разъяснить нашим читателям немаловажную деталь, о которой многие не догадываются. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду-четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора в четверг-пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник-вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ». Такова технологическая цепочка.

Между подведением итогов и публикацией, таким образом, проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

До цели рукой подать

Скоро у Бекзата будет вертикализатор / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

10-летнему Бекзату ШИТАНОВУ из Костаная, страдающему ДЦП, не обойтись без такого приспособления, как вертикализатор. Если мальчик не будет ежедневно заниматься в нем, тогда эффект от перенесенных операций и пройденных курсов реабилитации окажется если не совсем потерянным, то минимальным. А это означает, что Бекзат не сможет ходить сам. Да, врачи обещают ему самостоятельное передвижение только при помощи ходунков, но это гораздо лучше, чем в инвалидной коляске.

На вертикализатор стоимостью 1 400 000 тенге мы собирали в течение четырех туров нашего благотворительного проекта. И вот теперь сбор практически завершен.

За предыдущие три тура было собрано 873 356 тенге. В этом туре на личную карту мамы Бекзата поступило 66 взносов на общую сумму 305 190 тенге. Итого получилось собрать 1 178 546 тенге. Взнос 200 000 тенге перечислил наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть» и еще 4 500 тенге мы добавили из суммы, вырученной от продажи календарей в центральном офисе ТОО «Твой шанс». Таким образом, сложилась сумма 1 383 046 тенге. То есть не хватает всего 17 000 тенге.

Учитывая, что итоги тура подсчитываются раньше, чем публикуется статья, можно ожидать еще небольших поступлений для Бекзата. Брать его в качестве участника в следующий тур с такой маленькой суммой нет смысла. Мы очень надеемся, что скоро недостающие 17 000 тенге появятся на карте мамы мальчика и заказ на вертикализатор будет оформлен. В крайнем случае редакция возьмет эти средства из очередных поступлений от продажи фирменных календарей.

- Мы с супругом очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывали в проекте «Нужные деньги», - сказала мама Бекзата Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Мы так долго ждали этот вертикализатор, наконец-то уже скоро он у нас будет. Бекзат сам в нетерпении, ведь он столько вытерпел, чтобы научиться ходить. Теперь ему будет легче дотянуться до цели. Конечно, еще потребуется время, чтобы вертикализатор изготовили по заказу и прислали в Костанай. Но, мы еще подождем, осталось немного. Всем читателям «Нашей Газеты» огромное спасибо за помощь и веру в Бекзата.

Когда Бекзат начнет осваивать свой личный вертикализатор, мы сообщим об этом нашим читателям.

Помощь будет нужна еще не раз

Эльдару еще не раз понадобится помощь в нашем проекте / Фото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района - пятый ребенок в многодетной семье. Но требует он к себе особенного внимания не потому, что самый младший, а потому, что у него очень серьезный диагноз. В медкарте мальчика значатся ДЦП и ретинопатия недоношенных 5-й стадии.

После трудной борьбы за сохранение остатков зрения ребенка пришла пора бороться с проявлениями ДЦП. Для этого нужны регулярные курсы реабилитации. Делать большие перерывы крайне нежелательно, поскольку возможен откат назад, потом приходится вновь овладевать с таким трудом выработанными навыками.

Эльдару в этом туре собирали на курс реабилитации в костанайском зале «Таймас», на что требовалась сумма 300 000 тенге.

На личную карту мамы Эльдара для него поступило 40 взносов на общую сумму 243 307 тенге. Незадолго до начала тура наш читатель, часто помогающий проекту, но не желающий себя называть, принес в редакцию 50 000 тенге. По решению комиссии эти деньги мы передали Эльдару, еще недостающие 7 000 добавили из выручки от продажи календарей. В итоге получилась сумма 300 307 тенге.

- Спасибо, что помогли нам со сбором, - поблагодарила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - К сожалению, сейчас начать реабилитацию вряд ли получится. Эльдар раскусил градусник и проглотил ртуть. Теперь врачи наблюдают за ним, рентген несколько раз делали, говорят, что ртуть разделилась на мелкие шарики и разошлась по кишечнику, но никак не выходит пока. Еще и осколки стекла не нашли. И в кишечнике его рентген не показал. Живем в таком напряжении, не знаем, как это все на сыне отразится.

Волнение Эльмиры понятно, тем более что неизвестно, куда же делись осколки. Но по поводу «ртути из градусника» следует сказать, что этот химический элемент в медицинских термометрах не используется довольно давно, вместо него применяется глинстан - сплав галлия, индия и олова. Кстати, именно поэтому так тяжело сбить показания с современных градусников. Галинстан абсолютно безвреден, но сам факт, что у ребенка инородное вещество в кишечнике, конечно, удручает.

Мы надеемся, что с мальчиком все будет в порядке и он будет регулярно проходить курсы реабилитации.

С небольшим избытком

Адилбек едет на реабилитацию в «Сакуру» / Фото Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

7-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная тоже страдает ДЦП и нуждается в регулярных курсах реабилитации. Даже операция, проведенная в США, не отменяет того факта, что мальчику нужно постоянно заниматься. Адилбек учится в 1-м классе образовательной школы. Ходит по школе в сопровождении ассистента педагога, а ведь так хочется присоединиться к сверстникам в подвижных играх на перемене или после уроков. Курс реабилитации в клинике «Сакура» (Челябинск) стоит нынче больших денег - 1 318 000 тенге, но основную часть семье удалось собрать самостоятельно. В «Нужные деньги» поступила заявка только на оставшиеся 378 000 тенге.   

Для Адилбека поступили 124 взноса на общую сумму 393 725 тенге.

- Спасибо огромное, - сказала мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Мы безмерно благодарны вашему проекту за помощь. Вся сумма собрана, хотя я переживала из-за последних событий в городе, думала, что не сможем собрать. Теперь со спокойной душой можем готовиться на реабилитацию.

Курс в «Сакуре» у Адилбека начнется 22 апреля благодаря помощи неравнодушных людей.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 142-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 141-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

Генеральный спонсор - ТОО «КазНефть»

Бекзату Шитанову

50 000

неизвестный читатель

на усмотрение комиссии (Эльдару Алтаеву)

11 500

выручка от продажи календарей «НГ»

7 000 - Эльдару Алтаеву

4 500 - Бекзату Шитанову

Поступления на личные карты участников: 305 190 + 393 725 + 243 307 = 942 222

 5 000

Татьяна П.

Бекзату Шитанову

 2 500

Кайсар Ш.

Бекзату Шитанову

 1 000

Надежда Н.

Бекзату Шитанову

 500

Жаинара С.

Бекзату Шитанову

 2 000

Айгуль С.

Бекзату Шитанову

 2 000

Каламкас К.

Бекзату Шитанову

 1 000

Фариза М.

Бекзату Шитанову

 1 000

Нургуль Б.

Бекзату Шитанову

 4 000

Юлия Б.

Бекзату Шитанову

 6 000

Тимур Х.          

Бекзату Шитанову

 5 000

Жанара С.

Бекзату Шитанову

 3 200

Роза К.

Бекзату Шитанову

 5 000

Вячеслав Л.

Бекзату Шитанову

 1 000

Асхат С.

Бекзату Шитанову

 500

Гульдана И.

Бекзату Шитанову

 1 000

Жаинара С.

Бекзату Шитанову

 640

Балапан А.

Бекзату Шитанову

 2 560

Алия И.

Бекзату Шитанову

 500

Юлия К.

Бекзату Шитанову

 1 000

Жаинара С.        

Бекзату Шитанову

 2 000

Ерлан И.

Бекзату Шитанову

 2 750

Самат Ж.

Бекзату Шитанову

 1 000

Балмереке С.

Бекзату Шитанову

 100

Елена Д.

Бекзату Шитанову

 10 000

Айгуль Ш.

Бекзату Шитанову

 5 000

Джамиля И.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 6 700

Динара Ш.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.               

Бекзату Шитанову

 3 000

Зухра Ч.

Бекзату Шитанову

 36 000

Данияр С.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 7 000

Серик К.

Бекзату Шитанову

 5 000

Аскар У.

Бекзату Шитанову

 1 000

Роман Б.

Бекзату Шитанову

 200

Жазира Т.

Бекзату Шитанову

 3 000

Динара А.               

Бекзату Шитанову

 10 000

Владимир Д.

Бекзату Шитанову

 500

Сергей К.

Бекзату Шитанову

 5 000

Асибек У.

Бекзату Шитанову

 1 500

Аскар С.

Бекзату Шитанову

 1 000

Максим Д.

Бекзату Шитанову

 1 000

Тлектес Ш.

Бекзату Шитанову

 1 000

Татьяна К.

Бекзату Шитанову

 30 000

Айгуль Е.

Бекзату Шитанову

 5 000

Кайсар Ш.

Бекзату Шитанову

 10 000

Самрай Ш.                

Бекзату Шитанову

 3 000

Любовь Л.

Бекзату Шитанову

 3 840

Кульпан А.

Бекзату Шитанову

 1 000

Ольга Л.

Бекзату Шитанову

 4 400

Рахима Н.

Бекзату Шитанову

 3 500

Гульнара К.

Бекзату Шитанову

 5 700

Сандугаш Т.

Бекзату Шитанову

 5 000

Юлия Г.

Бекзату Шитанову

 10 000

Айман Б.

Бекзату Шитанову

 5 000

Татьяна П.

Бекзату Шитанову

 5 000

Татьяна Б.              

Бекзату Шитанову

 500

Сауле С.

Бекзату Шитанову

 50 000

Мурат Ж.

Бекзату Шитанову

 2 000

Татьяна М.

Бекзату Шитанову

 5 000

Баурджан К.

Бекзату Шитанову

 5 000

Олеся З.

Бекзату Шитанову

 100

Булат У.

Бекзату Шитанову

2 560

Айгерим Б.

Адилбеку Булату

1 000

Татьяна К.

Адилбеку Булату

1 000

Тлектес Ш.

Адилбеку Булату

1 000

Максим Д.

Адилбеку Булату

3 000

Оксана M.

Адилбеку Булату

1 000

Галина У.

Адилбеку Булату

10 000

Владимир Д.

Адилбеку Булату

100

Жазира Т.

Адилбеку Булату

1 000

Роман Б.

Адилбеку Булату

2 525

Максим M.

Адилбеку Булату

2 560

Серик Б.

Адилбеку Булату

4 000

Сандугаш И.

Адилбеку Булату

5 000

Аскар У.

Адилбеку Булату

1 500

Юлия С.

Адилбеку Булату

2 000

Ирина O.

Адилбеку Булату

5 000

Актай Б.

Адилбеку Булату

3 000

Алия Д.

Адилбеку Булату

4 000

Гульжан Б.

Адилбеку Булату

3 000

Асель K.

Адилбеку Булату

1 000

Зухра А.

Адилбеку Булату

2 000

Дана Т.

Адилбеку Булату

2 600

Арай Ж.

Адилбеку Булату

1 000

Гульнур Х.

Адилбеку Булату

5 000

Гульжан К

Адилбеку Булату

5 000

Махаббат C

Адилбеку Булату

500

Наталья Ч.

Адилбеку Булату

5 000

Азамат К.

Адилбеку Булату

1 000

Баян И.

Адилбеку Булату

1 000

Адия Т.

Адилбеку Булату

2 000

Жанна Б.

Адилбеку Булату

1 000

Кенжегуль Д.

Адилбеку Булату

1 000

Лаура K.

Адилбеку Булату

3 000

Юлия К

Адилбеку Булату

100

Калбибі Н.

Адилбеку Булату

1 000

Дана Т.

Адилбеку Булату

2 000

Диана Б.

Адилбеку Булату

1 000

Гульшат У.

Адилбеку Булату

1 000

Гульмира Б.

Адилбеку Булату

10 000

Галина К.

Адилбеку Булату

2 000

Бауржан Т.

Адилбеку Булату

1 000

Флорида Т.

Адилбеку Булату

5 000

Жаксыгуль Ш.

Адилбеку Булату

20 000

Ляззат Т.

Адилбеку Булату

2 000

Зухра А.

Адилбеку Булату

3 000

Анастасия В.

Адилбеку Булату

1 000

Аружан М.

Адилбеку Булату

3 000

Ольга И.

Адилбеку Булату

500

Алия Ж

Адилбеку Булату

1 000

Дана С.

Адилбеку Булату

2 000

Дина А.

Адилбеку Булату

5 000

Жанара Ж.

Адилбеку Булату

1 500

Алена П.

Адилбеку Булату

1 000

Айнур К.

Адилбеку Булату

1 000

Наталья М.

Адилбеку Булату

300

Асемгуль Б.

Адилбеку Булату

5 000

Надежда Г.

Адилбеку Булату

2 000

Ольга Ж.

Адилбеку Булату

2 000

Дина А.

Адилбеку Булату

2 500

Асель И.

Адилбеку Булату

500

Юлдуз P.

Адилбеку Булату

465

Татьяна K.

Адилбеку Булату

5 000

Ирина Ч.

Адилбеку Булату

125

Райымбек C.

Адилбеку Булату

5 000

Луиза М.

Адилбеку Булату

2 000

Эльвира А.

Адилбеку Булату

600

Нургуль Б.

Адилбеку Булату

1 100

Вероника T.

Адилбеку Булату

500

Акбота И.

Адилбеку Булату

1 000

Асем T.

Адилбеку Булату

2 000

Кристина P.

Адилбеку Булату

1 000

Әйгерім К.

Адилбеку Булату

3 000

Елена Т.

Адилбеку Булату

1 000

Асель И.

Адилбеку Булату

3 500

Ербол Б.

Адилбеку Булату

3 200

Асия А.

Адилбеку Булату

1 000

Ляззат С.

Адилбеку Булату

10 000

Жанар T.

Адилбеку Булату

1 000

Юлиана Ч.

Адилбеку Булату

1 000

Виктория C.

Адилбеку Булату

2 000

Юлия K.

Адилбеку Булату

2 000

Айгуль C.

Адилбеку Булату

2 000

Ирина Л.

Адилбеку Булату

1 300

Ербол Б.

Адилбеку Булату

1 400

Жанна С.

Адилбеку Булату

10 000

Анжела Ш.

Адилбеку Булату

27 050

Мария И.

Адилбеку Булату

1 500

Татьяна М.

Адилбеку Булату

3 000

Ольга В.

Адилбеку Булату

2 000

Жанар Б.

Адилбеку Булату

1 000

Айнур Ш.

Адилбеку Булату

28 000

Михаил С.

Адилбеку Булату

2 000

Сергей П.

Адилбеку Булату

1 000

Саяна Б.

Адилбеку Булату

2 000

Ботакоз К.

Адилбеку Булату

2 000

Маржан Х.

Адилбеку Булату

500

Жарас Б.

Адилбеку Булату

700

Ирина Ш.

Адилбеку Булату

3 200

Василя И.

Адилбеку Булату

640

Асем Ж.

Адилбеку Булату

2 000

Асхат P.

Адилбеку Булату

1 000

Жанат С.

Адилбеку Булату

2 000

Гульжан Б

Адилбеку Булату

1 000

С карты другого банка

Адилбеку Булату

10 000

Андрей М.

Адилбеку Булату

1 000

Эльдар И.

Адилбеку Булату

2 000

Айгуль Б.

Адилбеку Булату

3 000

Анна В.

Адилбеку Булату

3 000

Елена С.

Адилбеку Булату

1 500

Сергей К.

Адилбеку Булату

1 000

Ансар К.

Адилбеку Булату

1 500

Елена А.

Адилбеку Булату

1 000

Анара К.

Адилбеку Булату

200

Назгуль Б.

Адилбеку Булату

3 500

Гульмира А.

Адилбеку Булату

1 000

Дея Г.

Адилбеку Булату

10 000

Гульнар С.

Адилбеку Булату

25 000

Сергей М.

Адилбеку Булату

5 000

Самат Б

Адилбеку Булату

4 500

Бектас Ж.

Адилбеку Булату

10 000

Берик К.

Адилбеку Булату

1 000

Нургуль Б.

Адилбеку Булату

1 000

Нургуль Б.

Адилбеку Булату

1 000

Жомарт А.

Адилбеку Булату

5 000

Вячеслав Л.

Адилбеку Булату

 5 000

Жанара С.

Эльдару Алтаеву

 5 000

Вячеслав Л.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Жомарт А.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Ильнара Х.

Эльдару Алтаеву

 500

Айтуган Х.

Эльдару Алтаеву

 100

Бахытжамал А.

Эльдару Алтаеву

 1 500

Сергей К.

Эльдару Алтаеву

 500

Айгерим Н.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Елена С.

Эльдару Алтаеву

 500

Мадина К.

Эльдару Алтаеву

 261

Нурай Е.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Максим П.

Эльдару Алтаеву

 1 500

Татьяна М.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Айгерим Б.

Эльдару Алтаеву

 500

Лязат Е.

Эльдару Алтаеву

 1 300

Руслан Е.

Эльдару Алтаеву

 3 000

Ренат Ж.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Бердибек Б.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Нина Я.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Елена А.

Эльдару Алтаеву

 146

Елена Д.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Татьяна Х.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Гульнара К.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Антон Б.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Валентина В.

Эльдару Алтаеву

 2 000

Каракозайым Н.

Эльдару Алтаеву

 5 000

Аскар У.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Роман Б.

Эльдару Алтаеву

 10 000

Владимир Д.

Эльдару Алтаеву

 1 500

Аскар С.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Максим Д.

Эльдару Алтаеву

 5 000

Батима У.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Тлектес Ш.

Эльдару Алтаеву

 20 000

Сапар А.

Эльдару Алтаеву

 3 000

Азиз К.

Эльдару Алтаеву

 1 000

Татьяна К.

Эльдару Алтаеву

 2 000

С карты другого банка

Эльдару Алтаеву

 33 000

Айдар Р.

Эльдару Алтаеву

 20 000

Ботагоз Ж.

Эльдару Алтаеву

 100 000

С карты другого банка

Эльдару Алтаеву

Итого: 1 203 722