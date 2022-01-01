В 141-м туре сборы сделаны вопреки тяжелой ситуации в области

Мы помогли всем троим мальчикам, участвовавшим в туре. Одному из них на момент подведения итогов не хватает совсем чуть-чуть. Полагаем, это скоро будет исправлено, поэтому сборы считаем оконченными.

Мы хотим разъяснить нашим читателям немаловажную деталь, о которой многие не догадываются. Собираем выписки от участников и подсчитываем суммы мы в среду-четверг. Комиссия решает, кому передать поступления в редакцию (если таковые имеются) и взнос генерального спонсора в четверг-пятницу. Потом следуют выходные дни. Статья с итогами прошедшего тура пишется и сдается в печать в понедельник-вторник. И только в четверг выходит газета и делается публикация на сайте «НГ». Такова технологическая цепочка.

Между подведением итогов и публикацией, таким образом, проходит неделя. В этот период на карты участников могут поступать какие-то средства, но мы их учесть уже не можем. Разумеется, если вы отправили деньги по реквизитам, указанным в статье, они попадут адресату. Поверьте, эти люди настолько нуждаются в них, что дополнительные суммы не бывают лишними. К тому же в игру всегда вступает инфляция, цены могут вырасти даже за время одного тура. Но в любом случае, если вы обращаетесь в редакцию с просьбой уточнить, дошел ли ваш взнос до адресата, мы связываемся с участниками и узнаем, как обстоят дела.

До цели рукой подать

Скоро у Бекзата будет вертикализатор / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

10-летнему Бекзату ШИТАНОВУ из Костаная, страдающему ДЦП, не обойтись без такого приспособления, как вертикализатор. Если мальчик не будет ежедневно заниматься в нем, тогда эффект от перенесенных операций и пройденных курсов реабилитации окажется если не совсем потерянным, то минимальным. А это означает, что Бекзат не сможет ходить сам. Да, врачи обещают ему самостоятельное передвижение только при помощи ходунков, но это гораздо лучше, чем в инвалидной коляске.

На вертикализатор стоимостью 1 400 000 тенге мы собирали в течение четырех туров нашего благотворительного проекта. И вот теперь сбор практически завершен.

За предыдущие три тура было собрано 873 356 тенге. В этом туре на личную карту мамы Бекзата поступило 66 взносов на общую сумму 305 190 тенге. Итого получилось собрать 1 178 546 тенге. Взнос 200 000 тенге перечислил наш генеральный спонсор ТОО «КазНефть» и еще 4 500 тенге мы добавили из суммы, вырученной от продажи календарей в центральном офисе ТОО «Твой шанс». Таким образом, сложилась сумма 1 383 046 тенге. То есть не хватает всего 17 000 тенге.

Учитывая, что итоги тура подсчитываются раньше, чем публикуется статья, можно ожидать еще небольших поступлений для Бекзата. Брать его в качестве участника в следующий тур с такой маленькой суммой нет смысла. Мы очень надеемся, что скоро недостающие 17 000 тенге появятся на карте мамы мальчика и заказ на вертикализатор будет оформлен. В крайнем случае редакция возьмет эти средства из очередных поступлений от продажи фирменных календарей.

- Мы с супругом очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывали в проекте «Нужные деньги», - сказала мама Бекзата Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Мы так долго ждали этот вертикализатор, наконец-то уже скоро он у нас будет. Бекзат сам в нетерпении, ведь он столько вытерпел, чтобы научиться ходить. Теперь ему будет легче дотянуться до цели. Конечно, еще потребуется время, чтобы вертикализатор изготовили по заказу и прислали в Костанай. Но, мы еще подождем, осталось немного. Всем читателям «Нашей Газеты» огромное спасибо за помощь и веру в Бекзата.

Когда Бекзат начнет осваивать свой личный вертикализатор, мы сообщим об этом нашим читателям.

Помощь будет нужна еще не раз

Эльдару еще не раз понадобится помощь в нашем проекте / Фото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района - пятый ребенок в многодетной семье. Но требует он к себе особенного внимания не потому, что самый младший, а потому, что у него очень серьезный диагноз. В медкарте мальчика значатся ДЦП и ретинопатия недоношенных 5-й стадии.

После трудной борьбы за сохранение остатков зрения ребенка пришла пора бороться с проявлениями ДЦП. Для этого нужны регулярные курсы реабилитации. Делать большие перерывы крайне нежелательно, поскольку возможен откат назад, потом приходится вновь овладевать с таким трудом выработанными навыками.

Эльдару в этом туре собирали на курс реабилитации в костанайском зале «Таймас», на что требовалась сумма 300 000 тенге.

На личную карту мамы Эльдара для него поступило 40 взносов на общую сумму 243 307 тенге. Незадолго до начала тура наш читатель, часто помогающий проекту, но не желающий себя называть, принес в редакцию 50 000 тенге. По решению комиссии эти деньги мы передали Эльдару, еще недостающие 7 000 добавили из выручки от продажи календарей. В итоге получилась сумма 300 307 тенге.

- Спасибо, что помогли нам со сбором, - поблагодарила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - К сожалению, сейчас начать реабилитацию вряд ли получится. Эльдар раскусил градусник и проглотил ртуть. Теперь врачи наблюдают за ним, рентген несколько раз делали, говорят, что ртуть разделилась на мелкие шарики и разошлась по кишечнику, но никак не выходит пока. Еще и осколки стекла не нашли. И в кишечнике его рентген не показал. Живем в таком напряжении, не знаем, как это все на сыне отразится.

Волнение Эльмиры понятно, тем более что неизвестно, куда же делись осколки. Но по поводу «ртути из градусника» следует сказать, что этот химический элемент в медицинских термометрах не используется довольно давно, вместо него применяется глинстан - сплав галлия, индия и олова. Кстати, именно поэтому так тяжело сбить показания с современных градусников. Галинстан абсолютно безвреден, но сам факт, что у ребенка инородное вещество в кишечнике, конечно, удручает.

Мы надеемся, что с мальчиком все будет в порядке и он будет регулярно проходить курсы реабилитации.

С небольшим избытком

Адилбек едет на реабилитацию в «Сакуру» / Фото Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

7-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная тоже страдает ДЦП и нуждается в регулярных курсах реабилитации. Даже операция, проведенная в США, не отменяет того факта, что мальчику нужно постоянно заниматься. Адилбек учится в 1-м классе образовательной школы. Ходит по школе в сопровождении ассистента педагога, а ведь так хочется присоединиться к сверстникам в подвижных играх на перемене или после уроков. Курс реабилитации в клинике «Сакура» (Челябинск) стоит нынче больших денег - 1 318 000 тенге, но основную часть семье удалось собрать самостоятельно. В «Нужные деньги» поступила заявка только на оставшиеся 378 000 тенге.

Для Адилбека поступили 124 взноса на общую сумму 393 725 тенге.

- Спасибо огромное, - сказала мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Мы безмерно благодарны вашему проекту за помощь. Вся сумма собрана, хотя я переживала из-за последних событий в городе, думала, что не сможем собрать. Теперь со спокойной душой можем готовиться на реабилитацию.

Курс в «Сакуре» у Адилбека начнется 22 апреля благодаря помощи неравнодушных людей.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 142-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 141-й тур