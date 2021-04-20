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Куда пойти с 18 по 24 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

20 апреля,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

21 апреля,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

21 апреля,

14.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

19 апреля,

10.00

«Қаңбақ шал», халық ертегісі, реж. Т. Тәжіков

20 апреля,

17.00

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

 

21 апреля,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

25 апреля,

10.00, 14.00

«Ер Төстік», халық ертегісі, реж. Б. Шамбетов

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

18 апреля,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

19 апреля,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

20 апреля,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

20 апреля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

21 апреля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

21 апреля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23 апреля,

20.00

MEZZO. Концерт. Это единственная вокальная группа в Казахстане, которая со вкусом совмещает элементы классической и популярной эстрадной музыки. На сольном концерте в живом исполнении вы услышите всеми любимые зарубежные, российские и казахские хиты

 

25 апреля,

19.00

Турсунбек Кабатов. Сольный юмористический концерт на русском языке

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Зеленое солнце» - выставка художника-иллюстратора Нины Олексюк

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

23 апреля,

19.00

Куандык Рахим и Альбина Шардарова. Концерт

 

 

 

 

Спортафишка

Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Байтерек»

Рудный, СК «Аят-Арена»

20-21 апреля