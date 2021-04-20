Куда пойти с 18 по 24 апреля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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20 апреля,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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21 апреля,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
21 апреля,
14.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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19 апреля,
10.00
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«Қаңбақ шал», халық ертегісі, реж. Т. Тәжіков
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20 апреля,
17.00
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«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
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21 апреля,
18.30
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«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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25 апреля,
10.00, 14.00
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«Ер Төстік», халық ертегісі, реж. Б. Шамбетов
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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18 апреля,
18.30
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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19 апреля,
18.30
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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20 апреля,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
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20 апреля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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21 апреля,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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21 апреля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
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В течение месяца
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«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56 концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23 апреля,
20.00
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MEZZO. Концерт. Это единственная вокальная группа в Казахстане, которая со вкусом совмещает элементы классической и популярной эстрадной музыки. На сольном концерте в живом исполнении вы услышите всеми любимые зарубежные, российские и казахские хиты
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25 апреля,
19.00
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Турсунбек Кабатов. Сольный юмористический концерт на русском языке
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Зеленое солнце» - выставка художника-иллюстратора Нины Олексюк
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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23 апреля,
19.00
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Куандык Рахим и Альбина Шардарова. Концерт
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат Казахстана. «Аят» - «Байтерек»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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20-21 апреля
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