Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на дачах полноправным жильем и определить источники финансирования для компенсации ущерба от их повреждения паводком. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Эта норма защитит права владельцев домов в садоводческих обществах.

Да. Если уж разрешили в них прописываться, нужно сделать логичный второй шаг.

Нет. Реализация этой нормы повысит нагрузку на бюджет городов и районов.

Нет. Садоводческие общества не должны стать местом постоянного проживания.

