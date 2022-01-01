По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 70 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрирован 81 новорожденный: 40 девочек и 41 мальчик. Редкие имена на этой неделе: Кудайберген, Кирилл, Давид, Ханали, Омарали, Даниял, Аль-Ислам, Сара, Милана, Мади, Нурай, Данелия, Ляйсан, Рахмина, Элли. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 16. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 43 года;

- умерли 44 человека: 21 женщина и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 219 вызовов, из них 1 524 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 366;

- поступили 14 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 14 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 457 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 334 человека, из них поместили 300: 269 мужчин и 31 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за прошедшую неделю в Областной центр крови обратились 247 человек, 198 из них стали донорами.