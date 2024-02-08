По страницам новой книги Костанайского областного государственного архива

Первые советские тракторы «Путиловский фордзон» на улицах Кустаная. 1924 г.

Мы завершаем рассказ по страницам книги «Голод: страницы истории Кустанайского региона», которую презентовал областной государственный архив к своему 100-летнему юбилею (начало в № 3 (1138) от 18.01.2024 г.). Ознакомимся с разделом, в котором освещены события 1920-1930-х годов.

Важным этапом в борьбе за усиление роли трудящихся в жизни аула стала конфискация байских хозяйств, осуществленная в соответствии с постановлением ЦИК и СНК КАССР от 27 августа 1928 года. У крупнейших баев предполагалось конфисковать все имущество и выселить их из мест постоянного проживания. Из взятых на учет 249 байских хозяйств отобрали 65 наиболее крупных. Семьи выслали в Семипалатинский округ. 8 034 головы конфискованного скота передали беднякам и батракам, 2 894 головы - колхозам.

Первое знамя комсомольцев п. Нечаевка Затобольской волости Кустанайского уезда. Надпись на знамени: «На смену старшим, в борьбе уставшим комсомол идет!». 1924 г.

Кампания по конфискации сильно ослабила влияние баев. В этот период развернулась активная деятельность по вовлечению казахов в колхозы, в результате был организован 81 колхоз, куда вступили получившие скот бедняки и батраки. В декабре 1929 года на 5-м пленуме Казкрайкома ВКПб Кустанайский округ, наряду с Петропавловским, был объявлен округом сплошной коллективизации с задачей коллективизировать не менее 70% всех бедняцко-середняцких хозяйств. Власти нашего округа определили территорией сплошной коллективизации Боровской, Затобольский, Карабалыкский, Мендыгаринский, Убаганский и Федоровский районы, которые были в основном земледельческими и зерновыми, с преимущественно русскоязычным составом населения. Форсированные темпы привели к формально высоким показателям, за которыми стояли: очень слабое обеспечение колхозов, административные перегибы при их создании, когда обобществлялся скот, вплоть до мелкой птицы, существование коллективных объединений только на бумаге, приведших к голоду значительной части населения, упадку животноводства.

Члены президиума собрания по открытию сельского клуба. п. Тимофеевка Семиозерного р-на. 7 ноября 1929 г.

5 января 1930 года ЦК ВКПб принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи колхозному строительству». Государство переходило от политики ограничения кулачества и байства к политике их ликвидации как класса. Вопросы раскулачивания в хозяйствах обсуждались на собраниях групп бедняков на пленумах аульных Советов с участием бедноты, середняков, после чего выносилось постановление, утверждаемое райисполкомом, и проводилась немедленная конфискация имущества. Конфискованный скот, трактора, сеялки, молотилки, сельхозинвентарь передавали колхозам. Сплошь и рядом допускались перегибы. Зажиточных хозяев лишали всего имущества, иногда забирая даже жареное мясо и печеный хлеб. Из-за боязни раскулачивания середняцкие хозяйства сами себя рассереднячивали, уничтожая и продавая скот. Развернулась агитация кулачества с призывом портить сельхозинвентарь, распродавать скот и после этого вступать в колхозы. Начался массовый убой скота и хищническое расходование мяса деревней.

Из докладной записки уполномоченного по скотозаготовкам в районах Кустанайского округа Волкова от 13 декабря 1930 года: «В селе Алексеевском у середняка обнаружили 8 туш бараньего мяса. В Урицке имелась в наличии частная колбасная и 2 кибитки казахов, торгующих мясом. 8 ноября на базаре обнаружено 102 лошади, 71 гол. крупного скота и 30 баранов. Отдельные колхозники уничтожают свой скот, а некоторые середняки и бедняки, продавая последнюю корову, лошадь (Адаевка, Валерьяновка) с целью получения дефицитных товаров, сами «голенькими» идут в колхоз».

14 марта 1930 года было опубликовано постановление ЦК ВКПб «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Возвращалось имущество середняков, которые «неправильно» подверглись раскулачиванию. В южных полукочевых районах (Батпакаринский, Наурзумский, Тургайский), где формально коллективизировали до 90% хозяйств, были распущены нежизнеспособные административно созданные колхозы. В Тургайском районе из 73 колхозов осталось 5. Принятие этого постановления повлекло за собой массовый выход крестьян из колхозов. В Боровском районе, уже достигшем 73% коллективизации, на 20 апреля 1930 года в колхозах осталось только 24,4% хозяйств. Всего по Кустанайскому округу процент коллективизированных хозяйств снизился с 66,7 до 51, вышло из колхозов в общей сложности 15 000 дворов.

В результате активных мер окружного руководства по исправлению перегибов уже с мая 1930 года в колхозы в массовом порядке пошли не только бедняцкие массы, но и середняки. Основной формой колхозов в оседлых земледельческих районах оставалась сельхозартель. В полукочевых нежизненные колхозы реорганизовали путем производственного кооперирования в простейшие формы производственно-бытовых кооперативов. К тому же активизировалась и увеличилась государственная помощь колхозам, выросло обеспечение их семенами, плугами, боронами, сеялками, культиваторами. Очень действенную помощь оказывали МТС, одними из первых созданы Джаркульская и Озерная. Все это позволяло показать преимущество механизированного колхозного сельхозпроизводства перед хозяйствами единоличников.

Добыча глины для производства кирпича и гончарных изделий. Артель им. Чкалова. Семиозерный р-н. 1930-е годы

Изготовление гончарной посуды. 1930-е годы

Главный механик Садчиковской МТС Вислогузов вспоминал, как в период становления МТС и колхозов «они наглядно демонстрировали свое коллективное преимущество перед единоличным хозяйством, давая хороший урожай зерновых, чему злобствовало кулачество, выискивая любые средства, чтобы помешать нашему делу, вплоть до поджогов зернохранилищ и наших хат, где мы жили».

Для подъема колхозного движения весной 1930 года в округ прибыли двадцатипятитысячники - 202 рабочих из Донбасса. Кроме того, в округе начали работать и посланцы из Москвы.

17 декабря 1930 года во всей республике окружное деление было заменено районным. Через два года районы, входившие в Кустанайский округ, были переданы в Актюбинскую область.

Строительство здания столовой на центральной усадьбе первого казахстанского учебно-опытного зерносовхоза. Кустанайский р-н. 1930 г.

Из спецсводки представителей ОГПУ КАССР о ходе мобилизации средств среди аульно-сельского и городского населения от 13 февраля 1931 года: «Несмотря на принятые меры для успешного выкачивания товарного хлеба из кулацко-байских хозяйств, кулачество и байство до сих пор оказывает упорное сопротивление, хлеб не сдает, а закапывает его в землю и нередко от выполнения твердых заданий категорически отказывается. В связи с экономическим нажимом кулачество и байство с целью уклонения от хлебосдачи перекочевывает в разные места. Под влиянием кулацко-байской агитации, а также наблюдающихся перегибов нередко откочевывает и переселяется и беднота. Из села Михайловского Боровского района вследствие изъятия у населения всего продовольственного хлеба с начала кампании выехало в разные места 32 бедняцко-крестьянских хозяйства».

25-тысячник А. А. Заруцкий. Дата не установлена

25-тысячник П. М. Лосев. Дата не установлена

25-тысячник Г. А. Холодов. Дата не установлена

В 1931 году откочевало байских хозяйств - 291, середняцких - 805, бедняцких - 1 003. В приграничных районах оперировали 80 банд (3 192 человека).

К 1938 году коллективизация в Кустанайской области в основных чертах была завершена, был получен самый высокий урожай за 20 лет. Эта кампания на долгие годы определила пути развития сельского хозяйства нашего региона. Но проведена была с частым применением управленческого нажима, без учета местных условий и наличием больших перегибов при выборе ее методов, приведших к голоду значительной массы населения, трагедии крестьянства, упадку животноводства. В итоге был создан колхозный сектор с крупным механизированным сельскохозяйственным производством.