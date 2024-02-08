О мусорных завалах во дворе домов №№ 126, 128, 130, 132 по пр. Аль-Фараби и дома № 4 по ул. Урицкого сообщил «НГ» житель этого района Костаная Михаил ДОБРОДЕЛОВ.

- Мусор не вывозится, - рассказал он. - Обратились в iKomek, на днях там сообщили, что мусор вывезли еще 26 января. Но свалка как лежала, так и лежит.

На месте корреспонденты «НГ» увидели мусорные завалы вокруг контейнера. Мусор буквально окружил контейнеры, а наверху лежит старая люстра.

Во дворе домов по пр. Аль-Фараби мусор лежит со всех сторон / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку по ул. Алтынсарина, между библиотекой им. Толстого и городской школой детского творчества, о которой мы сообщали две недели назад, полностью убрали.

Свалку между «Толстовкой» и ГШДТ полностью убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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