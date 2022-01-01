По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 64 лет, невесте - 69;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 64 новорожденных: 32 девочки и 32 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Сулейман, Бакир, Дияр, Адиль, Самир, Сания, Данелия, Амели, Дильназ, Милана. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - столько же;

- умерли 42 человека: 20 женщин и 22 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 862 вызова, из них 1 930 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 405;

- поступили 14 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, в том числе 1 ребенок; 16 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 698 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 220 человек, из них поместили 173: 157 мужчин и 16 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 343 человека, 259 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- выявлены 1 967 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- за выходные дни произошло 26 ДТП, пострадавших не было.