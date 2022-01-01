Современная библиотека - это далеко не только место выдачи книг, газет и журналов, но и площадка интереснейших и разнообразных встреч и мероприятий. И центральная городская библиотека Костаная в этом отношении идет в ногу со временем.

В течение 2023-го и наступившего 2024 года в библиотеке было много по-настоящему интересного. Здесь встречаются поэты и любители стихов, коллекционеры - все они люди увлеченные, демонстрирующие живую связь с нашей историей, отраженной и в значках, и медалях, удивительных раритетах, и в искусно представленных книгах местных авторов.

Новинкой стало проведение шашечных турниров, посвященных знаменательным датам. В этих турнирах участвовали маститые ветераны и люди с ограниченными возможностями, включая инвалидов по зрению. Уместно в начале года вспомнить, что именно инвалиды оказались в числе тех, кто прославил не только нашу область, но и Казахстан. В завершившемся году целая группа участников турниров вошла в состав казахстанской команды на чемпионате мира среди людей с ограничениями по зрению, проводившемся в Турции. Причем именно команда Казахстана стала чемпионом мира на этих престижных состязаниях.

Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство и сотрудников библиотеки, которые, наряду с руководством других библиотек, проявили заботу и сумели создать комфортные условия для проведения целого ряда турниров, творческих встреч и встреч по интересам.

Юрий БОНДАРЕНКО, судья по спорту, мастер спорта РК, Костанай