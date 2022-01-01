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Куда пойти с 8 по 14 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

10 февраля,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

11 февраля,

12.00

«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8, 9 февраля,

18.30

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы. Премьера

11 февраля,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

16 февраля,

18.30

«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

8 февраля,

18.30

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина

9 февраля,

18.30

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

10 февраля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

 

10 февраля,

17.00

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

11 февраля,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

11 февраля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

9 февраля,

15.00

Открытие выставки работ Юрия Матюшко «Памяти художника»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

13 февраля,

18.30

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

11 февраля,

18.00

Стендап-концерт Богдана Лисевского. 18+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. +7-714-2-26-06-65 (вахта)

11 февраля,

19.00

«Афера на миллион», комедия, гастрольный спектакль. В ролях: Вера Сотникова, Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Вахтанг Беридзе, Анна Стурова, Даниил Эльдаров

 