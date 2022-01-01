Куда пойти с 8 по 14 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
10 февраля,
12.00
|
«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
|
11 февраля,
12.00
|
«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
8, 9 февраля,
18.30
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«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы. Премьера
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11 февраля,
18.30
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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16 февраля,
18.30
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«Бір түп алма ағашы», Ә.Оразбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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8 февраля,
18.30
|
«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина
|
9 февраля,
18.30
|
«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
|
10 февраля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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10 февраля,
17.00
|
«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
|
11 февраля,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
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11 февраля,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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9 февраля,
15.00
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Открытие выставки работ Юрия Матюшко «Памяти художника»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
13 февраля,
18.30
|
Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра
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«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
|
11 февраля,
18.00
|
Стендап-концерт Богдана Лисевского. 18+
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. +7-714-2-26-06-65 (вахта)
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11 февраля,
19.00
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«Афера на миллион», комедия, гастрольный спектакль. В ролях: Вера Сотникова, Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Вахтанг Беридзе, Анна Стурова, Даниил Эльдаров
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